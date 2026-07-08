В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування — деталі Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування — деталі

В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування, зокрема через схеми дроблення бізнесу на ФОПів.

«Ми опрацювали з Мінфіном директиву щодо ухилення від оподаткування, і в липні Кабмін має внести законопроєкт», — заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Про це він сказав на Форумі « Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи », який пройшов за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Віцепрезидент Асоціації платників податків Грігол Катамадзе зазначив, що «дроблення» бізнесу на ФОПів не прописано навіть у Податковому кодексі. «Чомусь Податковий кодекс не бачить проблеми в дробленні бізнесу», — сказав він, запропонувавши внести відповідні зміни.

Однак заступниця міністра фінансів Світлана Воробей заперечила це та зазначила, що Податкова йде іншим шляхом виявлення складу злочину при дробленні, яке інколи може виявитися сумлінним.

«Саме собою дроблення — це не злочин, це процедура. Але з якою метою і для чого воно було вчинено? Ми повинні встановити критерії, щоб розрізнити реальне розділення від навмисного і шкідливого, — пояснила заступниця міністра. — Є бізнес, який дійсно розділений. Наприклад, ресторан, де дві кухні, два бари, дві зали, то це законне розділення бізнесу. А якщо при одній кухні, одному залі два підприємці, то це вже дроблення з метою ухилення від оподаткування».

Чиновниця зазначила, що потрібно знайти критерії, які будуть мінімальними, але не остаточними. «Зараз БЕБ має деякі важелі, але він працює з конкретним бізнесом. А нам потрібно зробити превентивну систему, яка запобігатиме незаконним схемам. А бізнес, який хоче працювати чесно, повинен знати, що його дії не будуть сприйматися суб’єктивно і трактуватися як злочинні», — сказала вона.

Проблема

Податкова та Мінфін вважають ФОПів найбільшою проблемою ухилення від оподаткування, тому що багато компаній великого та середнього бізнесу дроблять платежі на низку ФОПів, не сплачуючи таким чином відповідних податків.

Цього року БЕБ вже викрило кілька масштабних схем ухилення бізнесу від оподаткування шляхом дроблення. Серед них — залучення 3500 ФОПів (включаючи студентів) до схеми дроблення торговельної мережі «Маркетопт», дроблення на 530 ФОПів мережі секонд-хендів EkonomClass, мінімізація податків за такою ж схемою мережею магазинів техніки «Ябко», а також іншими продуктовими мінімаркетами та регіональними мережами на Миколаївщині, Буковині та Закарпатті.

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