Бізнес сумнівається, що Україна вступить до ЄС до 2030 року Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Бізнес бачить погану захищеність при вступі до Євросоюзу.

Більшість представників бізнес-асоціацій вважають, що Україна навряд чи стане членом Європейського Союзу до 2030 року.

Про це вони говорили на форумі «Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи», який пройшов за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), передає Фінансовий клуб.

Україна виконала значну частину підготовчої роботи

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради Олена Шуляк підкреслює, що Україна вже дуже багато зробила для зближення з ЄС.

«Україна вже зробила домашню роботу. У нас є регіональна стратегія. Кожен регіон і кожна громада мають свою затверджену стратегію розвитку. Держава впровадила якісне планування на трьох рівнях. Фінансування проєктів стало прозорим і доступним на сайтах територіальних громад. Адже кожна громада має знати, що діється з усіма її комунальними підприємствами», — вважає вона.

Фінансовий сектор реформується швидше за європейські інституції

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що фінансовий сектор України, як банківський, так і небанківський, навіть із випередженням реформується відповідно до європейського законодавства.

Він закликав навіть сповільнити темп, бо європейські фінансові інститути не такі швидкі.

Обурення депутатів і бізнесу викликають розмови, що Україну планують пустити до ЄС без права голосу. «Чому, коли нещодавно приєднували інші країни, у них не пропонували забрати право голосу?» — обурювався Данило Гетманцев.

Прогноз щодо термінів вступу

Бізнес бачить погану захищеність при вступі до Євросоюзу.

«Кожна країна, коли вступала до ЄС, захищала свій бізнес, і нам треба це робити набагато активніше», — закликав віцепрезидент Асоціації платників податків Грігол Катамадзе.

«Ми до 2030 року не вступимо до ЄС, — впевнений перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран. — Наша економіка занадто велика і обвалить їхні ринки. Їхні ринки дуже крихкі і тримаються на ниточках. Тому вони стараються нас не допустити».

Фінансовий клуб За матеріалами:

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