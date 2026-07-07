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Міжнародні резерви України сягнули $51,3 млрд

Казна та Політика
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У червні резерви збільшилися на 12,1%
У червні резерви збільшилися на 12,1%
Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року станом $51,3 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
У червні резерви збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Чинники, що визначали динаміку резервів у червні 2026 року

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло $11 316,3 млн, у тому числі:
  • $6 821,1 млн — від ЄС;
  • $4 495,2 млн — через рахунки Світового банку.
Крім того, Україна отримала $4,4 млрд від Європейського Союзу. Це перша виплата в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.
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Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $269,7 млн, у тому числі:
  • $211,5 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,2 млн — обслуговування валютних ОВДП;
  • $51,0 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,5 млн.
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2. Операції Національного банку на валютному ринку України.
Відповідно до балансових даних НБУ в червні продав на валютному ринку $5 147,0 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.
У червні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $191,4 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міжнародні резерви України в травні скоротилися на 5,2% до $45,7 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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