Міжнародні резерви України сягнули $51,3 млрд Сьогодні 16:20 — Казна та Політика

У червні резерви збільшилися на 12,1%

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року станом $51,3 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У червні резерви збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Чинники, що визначали динаміку резервів у червні 2026 року

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло $11 316,3 млн, у тому числі:

$6 821,1 млн — від ЄС;

$4 495,2 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $4,4 млрд від Європейського Союзу. Це перша виплата в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $269,7 млн, у тому числі:

$211,5 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,2 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$51,0 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,5 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку України.

Відповідно до балансових даних НБУ в червні продав на валютному ринку $5 147,0 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

У червні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $191,4 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міжнародні резерви України в травні скоротилися на 5,2% до $45,7 млрд.

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