Україна отримала понад $15 млрд фіндопомоги у червні, — НБУ Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна отримала понад $15 млрд фіндопомоги у червні, — НБУ

У червні Україна отримала понад 15 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги.

Про це йдеться в матеріалах НБУ , передають Українські Новини.

Зазначається, що через низькі обсяги міжнародної допомоги валові резерви у попередні місяці знижувалися.

«Уже в червні Україна отримала понад 15 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Значна частини цих коштів була спрямована на поповнення резервів, що дало змогу відновити їх зростання», — повідомили в НБУ.

Крім того, регулятор фінринку повідомляє, що значне збільшення видатків у червні зумовило суттєве розширення дефіциту державного бюджету (без урахування грантів у доходах), який істотно перевищив минулорічний показник у першому півріччі.

Значні обсяги міжнародної допомоги в червні дали змогу не тільки профінансувати бюджетні потреби, а й накопичити валютні кошти, що убезпечує видатки найближчих місяців.

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