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Україна отримала понад $15 млрд фіндопомоги у червні, — НБУ

Казна та Політика
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Україна отримала понад $15 млрд фіндопомоги у червні, — НБУ
Україна отримала понад $15 млрд фіндопомоги у червні, — НБУ
У червні Україна отримала понад 15 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги.
Про це йдеться в матеріалах НБУ, передають Українські Новини.
Зазначається, що через низькі обсяги міжнародної допомоги валові резерви у попередні місяці знижувалися.
«Уже в червні Україна отримала понад 15 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Значна частини цих коштів була спрямована на поповнення резервів, що дало змогу відновити їх зростання», — повідомили в НБУ.
Крім того, регулятор фінринку повідомляє, що значне збільшення видатків у червні зумовило суттєве розширення дефіциту державного бюджету (без урахування грантів у доходах), який істотно перевищив минулорічний показник у першому півріччі.
Значні обсяги міжнародної допомоги в червні дали змогу не тільки профінансувати бюджетні потреби, а й накопичити валютні кошти, що убезпечує видатки найближчих місяців.
За матеріалами:
Українські Новини
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