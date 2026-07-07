У червні Україна отримала понад 15 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги.
Про це йдеться в матеріалах НБУ, передають Українські Новини.
Зазначається, що через низькі обсяги міжнародної допомоги валові резерви у попередні місяці знижувалися.
«Уже в червні Україна отримала понад 15 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Значна частини цих коштів була спрямована на поповнення резервів, що дало змогу відновити їх зростання», — повідомили в НБУ.
Крім того, регулятор фінринку повідомляє, що значне збільшення видатків у червні зумовило суттєве розширення дефіциту державного бюджету (без урахування грантів у доходах), який істотно перевищив минулорічний показник у першому півріччі.
Значні обсяги міжнародної допомоги в червні дали змогу не тільки профінансувати бюджетні потреби, а й накопичити валютні кошти, що убезпечує видатки найближчих місяців.