У Польщі розкрили обсяг військової допомоги Україні з 2022 року Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Із 2022 року Польща надала Україні військову допомогу на суму понад 16 млрд злотих (3,7 млрд євро). Більшу частину озброєння було передано у 2022−2023 роках за часів попереднього польського уряду.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Delo.ua з посиланням на RMF24.

За словами міністра, у 2022−2023 роках вартість військової допомоги Україні становила 14,9 млрд злотих (3,8 млрд доларів або 3,4 млрд євро).

Водночас із 2024 року і донині обсяг переданої допомоги оцінюється у 1,55 млрд злотих (близько 398 млн доларів або 350 млн євро).

Яке озброєння Польща передала Україні

До переліку переданого Україні озброєння та військової техніки увійшли:

танки Т72, ПТ-91 та Leopard 2A4;

бойові машини піхоти Rosomak;

БРДМ та BWP-1;

артилерійське обладнання: АГС КРАБ, 2С1 «Гвоздика», БМ 21 , 120-мм та 60-мм міномети;

, 120-мм та 60-мм міномети; безпілотні літальні апарати Warmate та FlyEye;

літаки МіГ-29;

гелікоптери Мі-24;

ЗРК WEGA С-200;

безпілотний комплекс Scan Eagle;

ракетні снаряди;

авіаційні бомби;

протитанкові керовані ракети;

снаряди від гранатометів,

апаратура, комплектуючі та запасні частини для авіаційної та броньованої техніки та зенітних систем NEWA;

танкові боєприпаси;

артилерійські боєприпаси;

мінометні боєприпаси;

індивідуальне обладнання солдатів.

Польща підтвердила передачу ракет PAC-3

«Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, але й захищатиму їх у цих рішеннях», — сказав Косіняк-Камиш, наголосивши, що допомога Україні — це «наше стратегічне завдання».

Він також підтвердив, що Польща передала Україні ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Саме інформація про ці поставки стала однією з причин розсекречення даних щодо польської військової допомоги Україні.

При цьому Косіняк-Камиш заперечив, що передану Україні техніку не використовували польські військові, адже вона нібито була старою і непотрібною: «Немає такої техніки, яка б не використовувалася, бо навіть танки старіших модифікацій, такі як Т-72 та ПТ-91, досі використовуються для навчання наших солдатів».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану у 2022−2026 роках, а також провести перевірку щодо можливого розголошення державної таємниці.

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