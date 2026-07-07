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У Польщі розкрили обсяг військової допомоги Україні з 2022 року

Казна та Політика
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Із 2022 року Польща надала Україні військову допомогу на суму понад 16 млрд злотих (3,7 млрд євро). Більшу частину озброєння було передано у 2022−2023 роках за часів попереднього польського уряду.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Delo.ua з посиланням на RMF24.
За словами міністра, у 2022−2023 роках вартість військової допомоги Україні становила 14,9 млрд злотих (3,8 млрд доларів або 3,4 млрд євро).
Водночас із 2024 року і донині обсяг переданої допомоги оцінюється у 1,55 млрд злотих (близько 398 млн доларів або 350 млн євро).

Яке озброєння Польща передала Україні

До переліку переданого Україні озброєння та військової техніки увійшли:
  • танки Т72, ПТ-91 та Leopard 2A4;
  • бойові машини піхоти Rosomak;
  • БРДМ та BWP-1;
  • артилерійське обладнання: АГС КРАБ, 2С1 «Гвоздика», БМ21, 120-мм та 60-мм міномети;
  • безпілотні літальні апарати Warmate та FlyEye;
  • літаки МіГ-29;
  • гелікоптери Мі-24;
  • ЗРК WEGA С-200;
  • безпілотний комплекс Scan Eagle;
  • ракетні снаряди;
  • авіаційні бомби;
  • протитанкові керовані ракети;
  • снаряди від гранатометів,
  • апаратура, комплектуючі та запасні частини для авіаційної та броньованої техніки та зенітних систем NEWA;
  • танкові боєприпаси;
  • артилерійські боєприпаси;
  • мінометні боєприпаси;
  • індивідуальне обладнання солдатів.

Польща підтвердила передачу ракет PAC-3

«Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, але й захищатиму їх у цих рішеннях», — сказав Косіняк-Камиш, наголосивши, що допомога Україні — це «наше стратегічне завдання».
Він також підтвердив, що Польща передала Україні ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Саме інформація про ці поставки стала однією з причин розсекречення даних щодо польської військової допомоги Україні.
При цьому Косіняк-Камиш заперечив, що передану Україні техніку не використовували польські військові, адже вона нібито була старою і непотрібною: «Немає такої техніки, яка б не використовувалася, бо навіть танки старіших модифікацій, такі як Т-72 та ПТ-91, досі використовуються для навчання наших солдатів».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану у 2022−2026 роках, а також провести перевірку щодо можливого розголошення державної таємниці.
За матеріалами:
Діло
Польща
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