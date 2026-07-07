У Польщі розкрили обсяг військової допомоги Україні з 2022 року

апаратура, комплектуючі та запасні частини для авіаційної та броньованої техніки та зенітних систем NEWA;
танкові боєприпаси;
артилерійські боєприпаси;
мінометні боєприпаси;
індивідуальне обладнання солдатів.
Польща підтвердила передачу ракет PAC-3
«Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, але й захищатиму їх у цих рішеннях», — сказав Косіняк-Камиш, наголосивши, що допомога Україні — це «наше стратегічне завдання».
Він також підтвердив, що Польща передала Україні ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Саме інформація про ці поставки стала однією з причин розсекречення даних щодо польської військової допомоги Україні.
При цьому Косіняк-Камиш заперечив, що передану Україні техніку не використовували польські військові, адже вона нібито була старою і непотрібною: «Немає такої техніки, яка б не використовувалася, бо навіть танки старіших модифікацій, такі як Т-72 та ПТ-91, досі використовуються для навчання наших солдатів».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану у 2022−2026 роках, а також провести перевірку щодо можливого розголошення державної таємниці.