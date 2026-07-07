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Гетманцев пропонує наблизити прожитковий мінімум в Україні до європейських стандартів

Казна та Політика
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Перегляд прожиткового мінімуму є невідкладним питанням
Перегляд прожиткового мінімуму є невідкладним питанням
Перегляд прожиткового мінімуму має відбуватися не формально, а на рівні підходів до його розрахунку.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, прожитковий мінімум має відображати суму, якої достатньо для забезпечення базових потреб людини. Водночас в Україні його досі розраховують за підходами, які вже давно втратили зв’язок із реальністю.

Європейський підхід до розрахунку

Як зазначив Гетманцев, в Україні досі тривають дискусії щодо того, скільки людині потрібно курток, шкарпеток чи купальників на кілька років.
Натомість у більшості європейських країн застосовують інший підхід. Насамперед визначають обсяг повноцінного харчування, який можна об’єктивно розрахувати. Фахівці встановлюють перелік продуктів і їхню кількість, необхідну дитині, працездатній людині або людині похилого віку для підтримання здоров’я. Після цього вартість такого набору оцінюють за актуальними цінами.
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«А що з усіма іншими потребами? Тут працює інший принцип. У законі визначається структура прожиткового мінімуму. Вартість продуктів становить лише певну частку загальної суми, а решта коштів спрямована на житло, транспорт, ліки, одяг, освіту, культуру та інші повсякденні потреби. І людина сама вирішує, на що їх витрачати», — додав Гетманцев.

Витрати українців і європейців

Гетманцев наголосив, що чим заможніша країна, тим меншу частку сімейного бюджету громадяни витрачають на харчування.
За його даними, у країнах Європейського Союзу на продукти харчування зазвичай припадає 10−13% витрат домогосподарств. Зокрема, в Австрії цей показник становить 10,9%, у Німеччині — 11,8%, а в Люксембурзі — 9%.
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Водночас в Україні, за його словами, близько 40% доходів населення витрачається на продукти харчування, 31% — на комунальні послуги та оренду житла, 9% — на охорону здоров’я і ще 4% — на транспорт.
«Разом майже 80% усіх доходів йде лише на найнеобхідніше. Це один із найгірших показників у Європі», — наголосив нардеп.

Необхідність перегляду прожиткового мінімуму

На думку депутата, перегляд прожиткового мінімуму є невідкладним питанням.
«Ми маємо нарешті відв’язати від прожиткового мінімуму всі показники, які не пов’язані із забезпеченням базових потреб людини. І зробити його тим, чим він має бути насправді, — чесним і зрозумілим стандартом мінімального рівня життя», — підсумував Гетманцев.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну показників прожиткового мінімуму у державному бюджеті на 2026 рік, а також підвищення мінімальної пенсії, мінімальної зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців.
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За словами депутатів-ініціаторів документу, чинні бюджетні показники суттєво нижчі за очікувані фактичні рівні прожиткового мінімуму, що, на їхню думку, призводить до звуження соціальних гарантій громадян і суперечить Конституції України. Законопроєкт передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму у 2026 році залежно від кварталу. Зокрема, для однієї особи в розрахунку на місяць він може становити:
  • з 1 січня — 3209 гривень;
  • з 1 липня — 9906 гривень;
  • з 1 жовтня — 10180 гривень.
Також документ передбачає зміну прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Прожитковий мінімумГетманцев
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