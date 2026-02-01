Скільки українських пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму

За рік розмір середньої пенсії зріс на 13% і наразі складає 6 544 грн. Загалом в Україні понад 10,1 млн пенсіонерів, майже 7,4 млн отримують виплати за віком. Водночас 63 тис. українців мають пенсію нижчу за прожитковий мінімум, а ще 261 тис. — 2 361 грн.

Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Скільки українців отримують виплати

За даними ПФУ, в Україні нараховується 10,17 млн пенсіонерів. Більшість з них (73% або 7,4 млн осіб) отримують виплати за віком.

Інші категорії пенсіонерів отримують:

пенсію по інвалідності — 1,5 мільйона громадян (15%);

виплати через втрату годувальника — близько 700 тисяч (7%);

пенсію за вислугу років — 500 тисяч (5%);

соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

Які виплати отримують пенсіонери, Інфографіка: Опендатабот

Які пенсії отримують українці

Середня пенсія в Україні за рік зросла до 6 544 грн (+13%). Проте, як зазначають аналітики, такі пенсії мають не всі: 35% пенсіонерів отримують близько 3 250 грн, хоча ще рік тому їх було майже 44%.

Кожен п’ятий пенсіонер має виплату на рівні 4,5 тис. грн, ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 грн.

Водночас 15% пенсіонерів (понад 1,5 млн людей) отримують більше 10 тис. грн, а середній розмір виплат у цій групі сягає 16 тис. грн.

Разом з тим 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а ще 261 тис. живуть саме на нього — 2 361 грн.

Які пенсії отримують українці, Інфографіка: Опендатабот

Де пенсіонери отримують найбільші виплати

Лідерами за кількості пенсіонерів є Дніпропетровщина (867 тис. осіб), м. Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області.

Найменше пенсіонерів мешкає у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Найвищі середні пенсії традиційно у Києві — майже 9 тис. грн. А ось найменше отримують на Тернопільщині — близько 5 тис. грн.

При цьому найшвидше пенсії зростали на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%).

Середня пенсія в Україні, Інфографіка: Опендатабот

Більшість пенсіонерів — понад 82% — отримують виплати через банки, найчастіше через ПриватБанк та Ощадбанк.

Для багатьох пенсія не є єдиним доходом: кожен четвертий український пенсіонер продовжує працювати. Таких людей 2,8 млн, а їхня середня пенсія становить 7 160 грн.

Скільки нині пенсіонерів на одного працюючого в Україні

Finance.ua вже писав , що в Україні близько 15 млн людей отримують різного виду соціальні виплати, з них 10,2 млн — пенсіонери. З початку війни кількість отримувачів пенсій зменшилась на 600 тисяч осіб.

На думку міністра соціальної політики, сім’ї та нацєдності Дениса Улютіна, зменшення кількості пенсіонерів є природним процесом. Крім того, в цілому зменшується населення України.

«Зараз у нас десь один до одного працюючих і пенсіонерів. Раніше пенсіонерів було більше (по відношенню до працюючих, — ред.)», — зазначив Улютін.

