У Мінсоцполітики пояснили, чому в Україні не підвищують прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум прив’язаний приблизно до 170 різних виплат

В Україні наразі неможливо підвищити прожитковий мінімум через його прив’язку до великої кількості соціальних і фінансових показників. Для запуску реформи необхідно виконати низку попередніх умов.

Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду, передає РБК-Україна.

Що не так із прожитковим мінімумом зараз

За словами міністра, прожитковий мінімум прив’язаний приблизно до 170 різних виплат. Більшість із них — це заробітні плати, які фактично не пов’язані з цим показником.

Крім того, чинна методика розрахунку прожиткового мінімуму є застарілою і не відповідає сучасним економічним умовам.

«Ми неодноразово підкреслюємо і з профільним комітетом, що необхідно відв’язати прожитковий мінімум від усіх виплат, до якого наразі він прив’язаний. Це близько 170 виплат, з яких більшість — це зарплати, які взагалі не мають нічого спільного безпосередньо з прожитковим мінімумом», — зазначив міністр.

Це дасть змогу визначати прожитковий мінімум більш точно й справедливо.

«Ми готові, комітет також готовий для того, щоб це приймати. Уряд також готовий рухатись далі», — підкреслив Улютін.

Необхідні кроки для реформи

Перед повноцінною реформою потрібно:

ухвалити чотири законопроєкти, які вже перебувають на розгляді Верховної Ради;

відв’язати прожитковий мінімум від виплат, до яких він наразі прив’язаний;

запровадити так звану «орудну величину» — окремий показник для розрахунків.

Як планують змінити методику

Після ухвалення необхідних законодавчих змін Україна зможе перейти до нової моделі розрахунку прожиткового мінімуму, яка використовується в європейських країнах. Вона передбачає два складники:

харчовий — виходячи з нутриціологічного складу їжі (тобто скільки і яких поживних речовин потребує людина);

нехарчовий — окремо для кожної людини.

За словами Улютіна, підняти прожитковий мінімум неможливо, бо поки показник прив’язаний до 170 різних виплат, будь-яка зміна автоматично потягне за собою зростання витрат по всьому ланцюжку. Саме тому спочатку потрібно провести «відв'язку», і лише після цього — власне реформу.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум та мінімальну зарплату змінили вперше з 2024 року

мінімальна зарплата — з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).

