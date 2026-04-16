Девальвація, зростання цін і менше міжнародної допомоги: що МВФ прогнозує для України Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Українська економіка потерпає від війни і цілковито залежить від зовнішнього фінансування

Економіка України демонструватиме зростання у найближчі роки, однак темпи інфляції випереджатимуть динаміку ВВП. Водночас обсяги міжнародної фінансової підтримки можуть скоротитися.



Про це Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив у своєму новому звіті « Глобальна економіка в тіні війни ».

Загалом в установі порівнюють нинішню енергетичну кризу з подіями 1973−74 років, коли упродовж кількох місяців вартість бареля нафти зросла з $3 до $11, що стало причиною глобальної інфляції та економічної кризи.

Що чекає на економіку України

Звіт МВФ присвячений наслідкам поточної світової кризи для різних країн. Щодо України та багатьох інших країн, що розвиваються, прогнозується девальвація національної валюти (гривні), подорожчання енергоносіїв, продуктів харчування, добрив, зростання цін на послуги тощо.

Наголошується, що українська економіка потерпає від війни і цілковито залежить від зовнішнього фінансування (лише у програмі EFF МВФ закладено 130 млрд доларів на підтримку). З огляду на це очікується, що:

ВВП України зростатиме на 2% у 2026 році та 3,5% у 2027-у;

інфляція у 2026 році становитиме 6,1%, а у 2027-у зросте до 7,7%.

Також у валютному фонді прогнозують скорочення міжнародної допомоги Україні. Оскільки економічна криза не омине і її країни-партнери, на тлі зростання оборонних витрат їм доведеться витрачати більше на підтримку незахищених верств населення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що перший перегляд програми Міжнародного валютного фонду щодо України заплановано на червень 2026 року. У разі успішного проходження перегляду країна зможе отримати 686 млн доларів.

Обозреватель За матеріалами:

