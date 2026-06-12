Рахунки за опалення: постачальники не можуть вимагати оплату за фактично не надану послугу Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Рахунки за опалення: постачальники не можуть вимагати оплату за фактично не надану послугу

Постачальники не можуть вимагати оплату за фактично не надану послугу. Таку заяву зробила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та доручила перевірити нарахування за опалення, якого частина киян не отримувала у січні.

За її словами, у таких платіжках мають бути нульові суми.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Вона просила передати уряду адреси будинків, мешканці яких отримали суперечні рахунки.

«Там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об’єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями», — заявила Свириденко.

перерахували плату за тепло через обстріли та перебої. Раніше Finance.ua писав , що киянамчерез обстріли та перебої.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» зменшило вартість послуг теплопостачання, наданих у січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 млн квартир. Про це заявив директор СВП «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Автоматичний перерахунок провели відповідно до алгоритму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 683, яка набула чинності у травні 2026 року. Документ враховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія встановленим якісним параметрам.

Загальна сума знижки для споживачів перевищила 720 млн грн, а середній розмір зменшення нарахувань становив майже 40%.

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