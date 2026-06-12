Киянам перерахували плату за тепло через обстріли та перебої Сьогодні 11:35 — Особисті фінанси

Середній розмір зменшення нарахувань складає майже 40%

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» зменшило вартість послуг теплопостачання, наданих у січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 млн квартир.

Про це заявив директор СВП «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Автоматичний перерахунок провели відповідно до алгоритму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 683, яка набула чинності у травні 2026 року. Документ враховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія встановленим якісним параметрам.

Загальна сума знижки для споживачів перевищила 720 млн грн, а середній розмір зменшення нарахувань становив майже 40%.

Наслідки обстрілів та аномальних холодів

«Минулий опалювальний сезон — найскладніший за всю історію столиці. Київ зазнав найбільших масованих ракетних і дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, серйозні пошкодження систем теплопостачання та робота в екстреному режимі», — повідомив Лопатін.

Він нагадав, що в січні столиця зазнала 4 потужних обстріли, були зафіксовані численні пошкодження міської інфраструктури. Погодні умови ще більше ускладнили ситуацію. Січень 2026 року став найхолоднішим за останні 16 років, а середньодобова температура становила 7,6 ºС. Тепломережі зазнали негативного впливу і через перепади температур.

Як проводили перерахунок

За його словами, обстріли спричинили перебої в теплопостачанні, а також випадки недостатніх параметрів теплоносія. У зв’язку з цим нарахування киянам за послугу централізованого опалення та постачання теплової енергії за січень 2026 року в лютому не проводились, адже постало питання правового механізму для індивідуального автоматичного перерахунку.

«У травні Кабмін постановою № 683 затвердив алгоритм автоматичного перерахунку за опалення для теплопостачальних підприємств із застосуванням відповідних коефіцієнтів. Нарахування за січень ми виконали одразу після прийняття постанови, в міжопалювальний період, коли платіжне навантаження менше», — пояснив Лопатін.

Він зауважив, що перерахунок провели всім споживачам, де в будинках тимчасово було відсутнє опалення або воно не відповідало нормативам.

Тривалість періодів відсутності теплопостачання та зниження якості послуги була індивідуальною для кожного будинку. Вона залежала від багатьох чинників, зокрема від джерела теплопостачання, можливості оперативного перемикання на резервні схеми, аварійних відключень електроенергії та рівня енергоефективності будинку.

«Для порівняння: за умов стабільної роботи джерел теплопостачання та відсутності аварійних ситуацій, спричинених обстрілами, загальна сума нарахувань у столиці з урахуванням низької середньодобової температури повітря перевищила б 1,85 млрд грн. Фактична сума нарахувань за опалення у січні становила 1,13 млрд грн. Таким чином, кияни отримали загальну знижку в розмірі 720 млн грн, а вартість послуги зменшилася майже на 40%», — наголосив Костянтин Лопатін.

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