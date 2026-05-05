Нова заява на субсидію на неопалювальний сезон в Україні (умови та терміни)

У травні 2026 року органами Пенсійного фонду України буде визначено право домогосподарств на отримання житлової субсидії на період до 30 квітня 2027 року.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України пише yaizakon

Домогосподарствам, які матимуть право на виплату, розмір субсидії на наступний період 2026−2027 років буде розраховано автоматично.

Водночас окремим категоріям громадян житлова субсидія на наступний період призначається за зверненням.

Звертатись із заявою потрібно, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни місця проживання);

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як подати документи

Звернутися за призначенням житлової субсидії можна в обраний спосіб:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою, на адресу територіального органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, документи на призначення субсидій можна подавати через центри надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад та через портал Дія.

Житлова субсидія розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Зростання витрат на житло, комунальні послуги та оренду змушує дедалі більше українців звертатися за державною підтримкою. 2026 року система субсидій в Україні зберігає свою базову логіку, але буде працювати з урахуванням змін останніх років: повномасштабної війни, великої кількості внутрішньо переміщених осіб, монетизації виплат і посилення контролю за доходами.

Які субсидії доступні 2026 року, хто має право на їхнє отримання і як правильно оформити допомогу — детально пояснює Finance.ua:

Раніше Finance.ua писав , що українці, які не можуть самостійно оплачувати спожиті житлово-комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. Допомога розраховується лише на тих осіб, які фактично проживають у помешканні.

Finance.ua писав , що за словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення. Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.

