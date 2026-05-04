В яких країнах ЄС найбільша частка бідних людей

У 2025 році 92,7 мільйона людей у ​​ЄС (20,9% населення) перебували під загрозою бідності або соціальної ізоляції.
Ці люди проживали в домогосподарствах, які зазнавали принаймні одного з трьох ризиків бідності та соціальної ізоляції: ризик бідності, серйозні матеріальні та соціальні злидні, а також проживання в домогосподарстві з дуже низькою інтенсивністю праці, йдеться в звіті Statistics Explained.

Де найбільше

Найбільша частка людей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції, була зафіксована в Болгарії (29,0%).
Далі йдуть Греція (27,5%) та Румунія (27,4%).
Де найменше

Натомість найнижчі частки були зафіксовані в Чехії (11,5%), Польщі (15,0%) та Словенії (15,5%).
Порівняно з 2024 роком кількість людей, які перебували в групі ризику, зменшилася на 600 тисяч осіб (з 93,3 мільйона або 21,0% населення).
Раніше йшлося про найбагатші регіони та міста в ЄС. Ірландія посідає перше місце, де ВВП на душу населення більш ніж удвічі перевищує середній показник ЄС. А столичні центри, такі як Прага та Бухарест входять до числа найбагатших регіонів ЄС, що свідчить про те, як багатство зосереджується у великих містах.
Як ми вже згадували, прогнози МВФ показують значне зростання ВВП на душу населення в євро по всій Європі до 2030 року, але рейтинги з точки зору купівельної спроможності суттєво не зміняться.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
