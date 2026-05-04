В яких країнах ЄС найбільша частка бідних людей

У 2025 році 92,7 мільйона людей у ЄС (20,9% населення) перебували під загрозою бідності або соціальної ізоляції.
Ці люди проживали в домогосподарствах, які зазнавали принаймні одного з трьох ризиків бідності та соціальної ізоляції: ризик бідності, серйозні матеріальні та соціальні злидні, а також проживання в домогосподарстві з дуже низькою інтенсивністю праці,
йдеться в звіті Statistics Explained.
