Українці з тимчасовим захистом у Польщі вже можуть подавати заявки на трирічну посвідку на проживання

Громадяни України зі статусом PESEL UKR отримали можливість подати заявку на трирічну посвідку на проживання. Подання заяв доступне виключно в електронному форматі через портал Модуля управління справами.

Про це повідомило Управління у справах іноземців, передає RMF24.

Умови отримання карти побуту

Карта побуту CUKR доступна громадянам України та членам їхніх сімей за дотримання таких умов:

легальне перебування в Польщі на підставі тимчасового захисту;

наявність статусу громадянина України станом на 4 червня 2025 року;

чинний статус UKR на момент подання заяви;

безперервне перебування зі статусом громадянина України щонайменше 365 днів.

Як подати заяву

Заяву можна подати лише онлайн через портал Модуля управління справами. Після цього іноземець отримує запит до воєводського управління для оформлення карти перебування.

Вартість оформлення:

гербовий збір — 340 злотих;

видача карти — 100 злотих.

Які можливості надає карта

В Управлінні у справах іноземців зазначають, що посвідка з позначкою «Раніше мав тимчасовий захист» змінює статус перебування на дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки.

«Після отримання карти перебування CUKR поточне легальне перебування іноземця буде перетворено на дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Це забезпечить повний доступ до ринку праці — без необхідності додаткового дозволу на роботу та можливість вести бізнес у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі», — йдеться у пресрелізі відомства.

Власники карти перебування CUKR зможуть користуватися всіма перевагами, що надаються іноземцям з дозволом на тимчасове проживання в Польщі. Разом з дійсним проїзним документом карта дасть їм право подорожувати Шенгенською зоною до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Тривалість перебування в Польщі на підставі карти CUKR також буде враховуватися до терміну, необхідного для отримання дозволу на довгострокове перебування в ЄС. Іноземець зможе отримати наступний дозвіл на тимчасове проживання за загальними правилами.

Після отримання карти перебування CUKR іноземець втратить статус UKR та право на пов’язані з ним пільги, включаючи можливість безкоштовного проживання та харчування в центрах колективного розміщення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Польщі змінюють правила надання виплат за програмою «Добрий старт», яка передбачає 300 злотих на підготовку дитини до школи. Із навчального року 2026/27 допомогу зможуть отримати лише ті родини іноземців, де батьки є економічно активними. Водночас передбачено винятки для окремих категорій.

Відповідно до змін, іноземці повинні будуть підтвердити свою економічну активність — аналогічно до умов отримання допомоги «800 Плюс».

