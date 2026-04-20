0 800 307 555
укр
У Польщі змінюють правила виплат 300 злотих

Особисті фінанси
12
Польські злоті
У Польщі змінюють правила надання виплат за програмою «Добрий старт», яка передбачає 300 злотих на підготовку дитини до школи. Із навчального року 2026/27 допомогу зможуть отримати лише ті родини іноземців, де батьки є економічно активними. Водночас передбачено винятки для окремих категорій.
Про це пише inpoland.

Нові вимоги для отримання виплат

Відповідно до змін, іноземці повинні будуть підтвердити свою економічну активність — аналогічно до умов отримання допомоги «800 Плюс».
Зокрема, право на виплату матимуть ті заявники, які працювали або були економічно активними в місяці, що передує поданню заявки. Це стане обов’язковою умовою для більшості іноземців, які претендують на допомогу.
Водночас виплата може бути призначена і тим, хто офіційно не працює, але має статус безробітного та зареєстрований у центрі зайнятості з обов’язковим медичним страхуванням.

Хто зможе отримати допомогу без цієї умови

Обмеження щодо працевлаштування не застосовуватиметься у кількох випадках. Зокрема, виплати збережуть:
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • родини, де дитина має польське громадянство;
  • опікуни, призначені органами влади країни походження дитини.

Коли запрацюють зміни

Нові правила набудуть чинності з 1 липня. Подати заявку на отримання допомоги можна буде в період з 1 липня до 30 листопада.
Зміни передбачені положеннями від 12 вересня 2025 року і стосуються всіх громадян третіх країн, які подають заявки на участь у програмі «Добрий старт».
Раніше ми повідомляли, що з 4 травня 2026 року для громадян України в Польщі буде запроваджено спеціальний шлях легалізації перебування — карта CUKR з позначкою «Раніше мав тимчасовий захист».
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в ПольщіВиплати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems