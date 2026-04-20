У Польщі змінюють правила виплат 300 злотих
У Польщі змінюють правила надання виплат за програмою «Добрий старт», яка передбачає 300 злотих на підготовку дитини до школи. Із навчального року 2026/27 допомогу зможуть отримати лише ті родини іноземців, де батьки є економічно активними. Водночас передбачено винятки для окремих категорій.
Про це пише inpoland.
Нові вимоги для отримання виплат
Відповідно до змін, іноземці повинні будуть підтвердити свою економічну активність — аналогічно до умов отримання допомоги «800 Плюс».
Зокрема, право на виплату матимуть ті заявники, які працювали або були економічно активними в місяці, що передує поданню заявки. Це стане обов’язковою умовою для більшості іноземців, які претендують на допомогу.
Водночас виплата може бути призначена і тим, хто офіційно не працює, але має статус безробітного та зареєстрований у центрі зайнятості з обов’язковим медичним страхуванням.
Хто зможе отримати допомогу без цієї умови
Обмеження щодо працевлаштування не застосовуватиметься у кількох випадках. Зокрема, виплати збережуть:
- батьки дітей з інвалідністю;
- родини, де дитина має польське громадянство;
- опікуни, призначені органами влади країни походження дитини.
Коли запрацюють зміни
Нові правила набудуть чинності з 1 липня. Подати заявку на отримання допомоги можна буде в період з 1 липня до 30 листопада.
Зміни передбачені положеннями від 12 вересня 2025 року і стосуються всіх громадян третіх країн, які подають заявки на участь у програмі «Добрий старт».
Раніше ми повідомляли, що з 4 травня 2026 року для громадян України в Польщі буде запроваджено спеціальний шлях легалізації перебування — карта CUKR з позначкою «Раніше мав тимчасовий захист».
Поділитися новиною
