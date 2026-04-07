0 800 307 555
Деякі батьки в Польщі отримають 800 Плюс у квітні двічі

Виплати в Польщі
Виплати в Польщі
У Польщі змінились правила отримання допомоги 800 Plus для українців зі статусом UKR. Тепер допомога 800 Плюс виплачується певного числа кожного місяця.
Іноді, через вихідні чи свята, графік виплат може змінитися. У квітні частина бенефіціарів отримає допомогу двічі, пише inpoland.net.pl.
Ті, хто має отримати допомогу 2 травня, отримають кошти на свої рахунки раніше. 2 травня припадає на суботу, отже, гроші мали б бути виплачені у п’ятницю, 1 травня. Але 1 травня державний вихідний. Тому ZUS перерахує кошти раніше — 30 квітня. Тому дехто отримає 800 Плюс у квітні двічі — 2 та 30 квітня.
Слід розуміти, що це не додаткові кошти, а травнева виплата, яка прийде раніше.
ZUS перераховує кошти за програмою 800 Плюс у визначені дати: виплати проводяться 2-го, 4-го, 7-го, 9-го, 12-го, 14-го, 16-го, 18-го, 20-го та 22-го числа кожного місяця.
Раніше Finance.ua писав, що на що потрібно звернути увагу українцям після отримання карти CUKR. В такій ситуації автоматично припиняється дія тимчасового захисту. Таким чином українці втратять право на отримання допомоги, на яку мали право за статусом UKR.
Після отримання карти CUKR громадяни України матимуть право на державні виплати та інші види допомоги на тих же засадах, що і інші іноземці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаМігранти
