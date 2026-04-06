Яку місцевість в Польщі називають «польським Дубаєм»

Сьогодні 18:10 — Світ

На польському узбережжі є місцевість, яку називають «польським Дубаєм». Ця перлина знаходиться у Західнопоморському воєводстві у місті Ярославець.

Там знаходиться найбільший штучний пляж в Європі, пише inpoland.net.

Що там є

За даними National Geographic, роботи з будівництва сучасного пляжу було завершено у 2018 році. Він охоплює 5 гектарів піску, смугу завширшки кілька десятків метрів, яка складає конкуренцію найвідомішими пляжами Європи.

Це не просто туристичний об’єкт, перш за все, він має на меті захистити узбережжя від руйнівної сили Балтійського моря.

Проєкт, замовлений Морським відомством, був найбільшим гідротехнічним заходом в історії польського узбережжя. Було збудовано п’ять масивних кам’яних хвилерізів, що простягалися на 180 метрів у Балтійське море.

Протягом двох років десятки вантажівок безперервно доставляли гранітні блоки, створюючи міцний бар’єр проти ерозії. Потім почалося засипання, відкачування піску з морського дна у спеціально відведені місця. В результаті було створено абсолютно новий пляж — з нуля, а не шляхом перебудови старої берегової лінії.

Ціна

Вартість усього проєкту становила 170 мільйонів злотих. Це не лише найбільший проєкт із захисту узбережжя в Польщі, але й один із найінноваційніших у Європі.

Пляж у Ярославці виконує подвійну функцію: з одного боку, він ефективно захищає найвищий скелястий берег Помор’я, а з іншого, приваблює натовпи відпочивальників, які шукають виняткового природного середовища.

Спочатку новий пляж був закритий для відвідувачів. Протягом кількох місяців доступ був заборонений, і туристи могли милуватися ним лише здалеку. Лише після серії випробувань та технічних перевірок Морське відомство відкрило його для відпочивальників. З цього моменту Ярославець почав переживати справжній туристичний бум.

«Польський Дубай»

Це не лише широкий піщаний пляж, а й місце, повне розваг для туристів усіх вікових категорій. На території є зони відпочинку, майданчики для пляжного волейболу, спеціально відведені місця для купання та достатньо місця для засмаги. Планується ще будівництво оглядового майданчика, з якого відкривається панорамний вид на Балтійське море та вражаючі краєвиди узбережжя.

Найбільший штучний пляж у Європі залишається популярним навіть у міжсезоння. Пішохідні туристи, любителі скандинавської ходьби та фотографи також із задоволенням відвідують Ярославець восени та взимку.

першій половині 2025 року кількість туристів, які користуються послугами розміщення в Польщі Варшави зросла на 10%, досягнувши 12,2 мільйона. З понад 8 мільйонами ночівель Варшава залишається лідером на польському готельному ринку. Нагадаємо, впершій половині 2025 року кількість туристів, які користуються послугами розміщення в Польщі досягла 18,2 мільйона. Польща стає дедалі популярнішою серед іноземців. Тільки у 2024 році кількість відвідувачівзросла на 10%, досягнувши 12,2 мільйона. З понад 8 мільйонами ночівель Варшава залишається лідером на польському готельному ринку.

