0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Яку місцевість в Польщі називають «польським Дубаєм»

Світ
25
На польському узбережжі є місцевість, яку називають «польським Дубаєм». Ця перлина знаходиться у Західнопоморському воєводстві у місті Ярославець.
Там знаходиться найбільший штучний пляж в Європі, пише inpoland.net.

Що там є

За даними National Geographic, роботи з будівництва сучасного пляжу було завершено у 2018 році. Він охоплює 5 гектарів піску, смугу завширшки кілька десятків метрів, яка складає конкуренцію найвідомішими пляжами Європи.
Це не просто туристичний об’єкт, перш за все, він має на меті захистити узбережжя від руйнівної сили Балтійського моря.
Проєкт, замовлений Морським відомством, був найбільшим гідротехнічним заходом в історії польського узбережжя. Було збудовано п’ять масивних кам’яних хвилерізів, що простягалися на 180 метрів у Балтійське море.
Протягом двох років десятки вантажівок безперервно доставляли гранітні блоки, створюючи міцний бар’єр проти ерозії. Потім почалося засипання, відкачування піску з морського дна у спеціально відведені місця. В результаті було створено абсолютно новий пляж — з нуля, а не шляхом перебудови старої берегової лінії.

Ціна

Вартість усього проєкту становила 170 мільйонів злотих. Це не лише найбільший проєкт із захисту узбережжя в Польщі, але й один із найінноваційніших у Європі.
Пляж у Ярославці виконує подвійну функцію: з одного боку, він ефективно захищає найвищий скелястий берег Помор’я, а з іншого, приваблює натовпи відпочивальників, які шукають виняткового природного середовища.
Спочатку новий пляж був закритий для відвідувачів. Протягом кількох місяців доступ був заборонений, і туристи могли милуватися ним лише здалеку. Лише після серії випробувань та технічних перевірок Морське відомство відкрило його для відпочивальників. З цього моменту Ярославець почав переживати справжній туристичний бум.

«Польський Дубай»

Це не лише широкий піщаний пляж, а й місце, повне розваг для туристів усіх вікових категорій. На території є зони відпочинку, майданчики для пляжного волейболу, спеціально відведені місця для купання та достатньо місця для засмаги. Планується ще будівництво оглядового майданчика, з якого відкривається панорамний вид на Балтійське море та вражаючі краєвиди узбережжя.
Найбільший штучний пляж у Європі залишається популярним навіть у міжсезоння. Пішохідні туристи, любителі скандинавської ходьби та фотографи також із задоволенням відвідують Ярославець восени та взимку.
Нагадаємо, в першій половині 2025 року кількість туристів, які користуються послугами розміщення в Польщі досягла 18,2 мільйона. Польща стає дедалі популярнішою серед іноземців. Тільки у 2024 році кількість відвідувачів Варшави зросла на 10%, досягнувши 12,2 мільйона. З понад 8 мільйонами ночівель Варшава залишається лідером на польському готельному ринку.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаПодорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems