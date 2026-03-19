Обов'язки українців, які отримають карту CUKR в Польщі: що не можна робити Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

На що потрібно звернути увагу українцям після отримання карти CUKR, розповідаємо, з посиланням на inpoland.net.pl

В такій ситуації автоматично припиняється дія тимчасового захисту. Таким чином українці втратять право на отримання допомоги, на яку мали право за статусом UKR.

На що матимуть право

Після отримання карти CUKR громадяни України матимуть право на державні виплати та інші види допомоги на тих же засадах, що і інші іноземці.

Також українці після отримання карти побуту CUKR будуть зобов’язані протягом 15 робочих днів повідомити воєводу, який видав карту, про будь-яку зміну місця проживання.

Виїзд за межі Польщі

Якщо після отримання карти громадяни України виїдуть з Польщі на період більше ніж 6 місяців, вони втратять дозвіл на тимчасове проживання.

Також якщо карта не буде забрана заявником протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення від воєводського управління про можливість її отримання, то заявнику не буде надано дозвіл на тимчасове проживання, а карта CUKR буде анульована.

Отримати наступний дозвіл на тимчасове проживання можна буде за загальними правилами.

, зазначеного у статті 211 пункті 1 Закону про іноземців. Водночас перебування на підставі карти CUKR Нагадаємо, що період перебування громадян України на території Республіки Польща під тимчасовим захистом (період перебування зі статусом UKR) не враховується до 5-річного періодузазначеного у статті 211 пункті 1 Закону про іноземців. Водночас перебування на підставі карти CUKR включаєтьс я до цього 5-річного терміну.

А щоб отримати статус довгострокового резидента ЄС у Польщі, потрібно:

легально і безперервно прожити в країні щонайменше 5 років;

мати стабільний дохід;

мати медичне страхування;

підтвердити знання польської мови.

Також Finance.ua писав , що українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП. Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих

Довідка Finance.ua:

Нині економіка Польщі випередила Швейцарію і стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів.

За 35 років ВВП Польщі на душу населення зріс до 55 340 доларів у 2025 році, або 85% від середнього показника по ЄС.

Але Польща все ще має свої труднощі. Через низький рівень народжуваності та старіння суспільства менше працівників зможуть утримувати пенсіонерів. Середня заробітна плата нижча за середню по ЄС. Хоча малі та середні підприємства процвітають, мало хто з них став світовими брендами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.