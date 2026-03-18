Статус UKR і карта CUKR: що врахують для резидентства ЄС

У Польщі пояснили, як рахують стаж проживання для резидентства

В Опольському воєводському управлінні пояснили, коли перебування українців у Польщі враховується для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Про це пише inpoland.

Що врахують

Згідно з позицією Керівника Управління у справах іноземців, період перебування громадян України на території Республіки Польща під тимчасовим захистом (період перебування зі статусом UKR) не враховується до 5-річного періоду, зазначеного у статті 211 пункті 1 Закону про іноземців.

Водночас перебування на підставі карти CUKR включається до цього 5-річного терміну.

Як отримати статус довгострокового резидента ЄС

Щоб отримати статус довгострокового резидента ЄС у Польщі, потрібно:

легально і безперервно прожити в країні щонайменше 5 років;

мати стабільний дохід;

мати медичне страхування;

підтвердити знання польської мови.

Такий дозвіл надається на невизначений термін за заявою іноземця.

Раніше ми повідомляли , що дія тимчасового захисту для українців у Польщі завершилася 4 березня 2026 року. Це означає, що правила перебування для власників статусу UKR поступово прирівнюватимуть до загальних вимог, які діють для всіх іноземців у Польщі. Один із найбільш надійних способів легалізації — статус довгострокового резидента ЄС.

Проте залежно від обставин українці також можуть оформлювати легальний статус через:

роботу або бізнес;

навчання у закладах вищої освіти;

возз’єднання сім’ї;

гуманітарні підстави.

