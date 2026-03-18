0 800 307 555
Статус UKR і карта CUKR: що врахують для резидентства ЄС

У Польщі пояснили, як рахують стаж проживання для резидентства
У Польщі пояснили, як рахують стаж проживання для резидентства
В Опольському воєводському управлінні пояснили, коли перебування українців у Польщі враховується для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.
Про це пише inpoland.

Що врахують

Згідно з позицією Керівника Управління у справах іноземців, період перебування громадян України на території Республіки Польща під тимчасовим захистом (період перебування зі статусом UKR) не враховується до 5-річного періоду, зазначеного у статті 211 пункті 1 Закону про іноземців.
Водночас перебування на підставі карти CUKR включається до цього 5-річного терміну.

Як отримати статус довгострокового резидента ЄС

Щоб отримати статус довгострокового резидента ЄС у Польщі, потрібно:
  • легально і безперервно прожити в країні щонайменше 5 років;
  • мати стабільний дохід;
  • мати медичне страхування;
  • підтвердити знання польської мови.
Такий дозвіл надається на невизначений термін за заявою іноземця.
Раніше ми повідомляли, що дія тимчасового захисту для українців у Польщі завершилася 4 березня 2026 року. Це означає, що правила перебування для власників статусу UKR поступово прирівнюватимуть до загальних вимог, які діють для всіх іноземців у Польщі. Один із найбільш надійних способів легалізації — статус довгострокового резидента ЄС.
Проте залежно від обставин українці також можуть оформлювати легальний статус через:
  • роботу або бізнес;
  • навчання у закладах вищої освіти;
  • возз’єднання сім’ї;
  • гуманітарні підстави.
Також ми розповідали про зміни у порядку оформлення карти побиту CUKR для українців у Польщі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
