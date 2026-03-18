Статус UKR і карта CUKR: що врахують для резидентства ЄС
В Опольському воєводському управлінні пояснили, коли перебування українців у Польщі враховується для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.
Про це пише inpoland.
Що врахують
Згідно з позицією Керівника Управління у справах іноземців, період перебування громадян України на території Республіки Польща під тимчасовим захистом (період перебування зі статусом UKR) не враховується до 5-річного періоду, зазначеного у статті 211 пункті 1 Закону про іноземців.
Водночас перебування на підставі карти CUKR включається до цього 5-річного терміну.
Як отримати статус довгострокового резидента ЄС
Щоб отримати статус довгострокового резидента ЄС у Польщі, потрібно:
- легально і безперервно прожити в країні щонайменше 5 років;
- мати стабільний дохід;
- мати медичне страхування;
- підтвердити знання польської мови.
Такий дозвіл надається на невизначений термін за заявою іноземця.
Раніше ми повідомляли, що дія тимчасового захисту для українців у Польщі завершилася 4 березня 2026 року. Це означає, що правила перебування для власників статусу UKR поступово прирівнюватимуть до загальних вимог, які діють для всіх іноземців у Польщі. Один із найбільш надійних способів легалізації — статус довгострокового резидента ЄС.
Проте залежно від обставин українці також можуть оформлювати легальний статус через:
- роботу або бізнес;
- навчання у закладах вищої освіти;
- возз’єднання сім’ї;
- гуманітарні підстави.
Також ми розповідали про зміни у порядку оформлення карти побиту CUKR для українців у Польщі.
