США повернуть імпортерам 166 млрд доларів

Понад 330 000 імпортерів сплатили адміністрації Трампа нелегальні мит

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує 20 квітня запустити систему відшкодування мит для імпортерів на загальну суму 166 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Запуск системи CAPE

Представники Прикордонно-митної служби США заявили, що завершили розробку початкової фази системи відшкодування, відомої як CAPE.

Ця система об’єднає відшкодування, щоб імпортери отримували єдиний електронний платіж замість обробки відшкодувань за кожним окремим ввезенням.

Масштаби відшкодувань

Станом на 9 квітня 56 497 імпортерів завершили процедуру отримання електронних відшкодувань за мита, на які поширюється рішення суду, на загальну суму близько 127 млрд дол.

Загалом понад 330 000 імпортерів сплатили адміністрації Трампа нелегальні мита за 53 мільйони партій імпортованих товарів.

У Прикордонно-митній службі США також заявили, що система CAPE спочатку оброблятиме відшкодування за нещодавно імпортовані товари та прості декларації.

