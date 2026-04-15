0 800 307 555
Каллас назвала, чим продовження війни США проти Ірану корисне для рф

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рф зацікавлена в продовженні війни США проти Ірану, оскільки це відволікає увагу від війни в Україні, ціни на енергоносії зростають, а запаси протиповітряної оборони виснажуються.
Її слова цитує пресслужба Європейської служби зовнішньої діяльності.

Вигоди для росії

«росія підтримує Іран розвідкою та безпілотниками. Продовження війни приносить користь росії через підвищення цін на енергоносії, виснаження арсеналів протиповітряної оборони та відволікання уваги. Їхні (регіон Перської затоки. — Ред.) дороги, аеропорти, готелі, енергетична інфраструктура та інша цивільна інфраструктура постраждали від тих самих інструментів, які сіють хаос в Україні», — заявила Каллас.
Дипломатка підкреслила, що події в Європі та на Близькому Сході є найяскравішою ознакою відмови від усталених міжнародних правил, які, серед іншого, зазначені в Статуті ООН.

Криза міжнародного права

За її словами, нині формується нова система міжнародних відносин, яка характеризується конкуренцією та політикою тиску.
«Розпад міжнародного права очевидний у двох сьогоднішніх головних глобальних кризах — агресивній війні росії проти України та війні на Близькому Сході. росія виконує одне з найбільш обурливих порушень міжнародного права в історії Організації Об’єднаних Націй, вторгаючись у суверенну країну і відвернувшись від своїх зобов’язань як постійного члена Ради Безпеки ООН», — наголосила Каллас.
Водночас війна на Близькому Сході, як підкреслила вона, «спричинила величезну нестабільність і коштувала занадто багато життів».
«Це більше не про регіональне або про безпеку в регіоні. Наслідки (війни в Ірані. — Ред.) відчуваються у всьому світі», — додала глава європейської дипломатії.
За матеріалами:
Espreso.tv
