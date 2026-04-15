Мерц анонсував нові санкції проти росії

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії
У Європі планують обговорити оперативні рішення щодо запровадження 20-го пакета санкцій проти росії, щоб посилити тиск на москву. росія не має шансів на перемогу.
Про під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Тиск на росію

«Щоб пересохли джерела фінансування війни в росії, ми плануємо нові заходи проти тіньового флоту. І також ми співпрацюємо з країнами Близького Сходу. Аби збільшити їх можливості оборони», — наголосив канцлер.

Переговори та умови миру

Він зазначив, що обговорив з українською стороною питання завершення війни. Разом з тим політик повторив свою вимогу щодо того, що війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів.
«Ми хочемо тривалого миру, Україна до цього готова. Але Україна ніколи не погодиться на диктат миру, за якого москва зможе домогтися виконання своїх максимальних вимог. А ми ніколи не погодимося на ослаблення ЄС та НАТО… Це чіткий сигнал в бік росії. Ми будемо і надалі підтримувати Україну. росія повинна чимшвидше закінчити цю війну. росія не має шансів перемогти у цій війни», — заявив Мерц.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно підтвердив підтримку євроінтеграційних прагнень Києва, підкресливши фундаментальне значення цього кроку для стабільності всього континенту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Фрідріх Мерц вважає за необхідне працювати над поверненням на Батьківщину молодих українських чоловіків з Німеччини. Він наголосив на підтримці зусиль України щодо зменшення кількості українських чоловіків призовного віку, які залишають країну. «Це важливо для забезпечення обороноздатності, соціальної згуртованості та відбудови. Нам потрібен швидкий, відчутний прогрес у цьому питанні. Це також відповідає інтересам обох сторін», — підкреслив він.
