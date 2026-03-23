У Мінфіні США порахували, скільки росія заробить через послаблення санкцій Сьогодні 12:41 — Енергетика

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю CBS News заявив, що послаблення американських санкцій проти російської нафти принесе москві «незначний» додатковий дохід у розмірі близько 2 млрд доларів.

Ефект від зняття санкцій

Міністр висловив переконання, що послаблення нафтових санкцій сприяє зменшенню прибутків росії, оскільки цей крок стабілізує світові ціни на нафту, а отже обмежує потенційні доходи москви.

За його словами, нові прибутки рф становлять 2 млрд доларів, що відповідає одному дню її бюджету.

«Суть у тому, що краще? Чи отримає росія більше грошей, якщо нафта коштує $150, і вони отримують 70% від цього, це $105, чи якщо нафта залишається нижче $100? Тобто вони отримують менше грошей. Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку росія могла б отримати, становить $2 мільярди, що дорівнює одному дню бюджету російської федерації», — сказав Бессент.

Він також заявив, що основним каналом експорту російської нафти залишається Китай, який купує понад 90%.

Причини послаблення санкцій

13 березня США зняли санкції з російської нафти. Вашингтон аргументував такий крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Послаблення санкцій США проти росії розкритикували посадовці в Україні та країнах Європи. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси росії для продовження її війни проти України.

Президент США Дональд Трамп натомість запевнив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені, щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Європейська правда

