0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Мерц наполягає на поверненні в Україну чоловіків призовного віку

Світ
210
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає за необхідне працювати над поверненням на Батьківщину молодих українських чоловіків з Німеччини.
Про це він заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським після їхніх переговорів у Берліні.
«Ми будемо тісно координувати свої дії, щоб сприяти поверненню на батьківщину громадян України, які шукали у нас притулку», — заявив канцлер.

Посилення міграційного контролю

Він наголосив на підтримці зусиль України щодо зменшення кількості українських чоловіків призовного віку, які залишають країну.
«Це важливо для забезпечення обороноздатності, соціальної згуртованості та відбудови. Нам потрібен швидкий, відчутний прогрес у цьому питанні. Це також відповідає інтересам обох сторін», — підкреслив глава уряду.
Як повідомлялося, після надання дозволу українською владою на виїзд за кордон молодих людей до 22 років у Європі різко збільшилася кількість шукачів притулку цієї категорії громадян. Чимало політиків, серед яких Мерц, неодноразово акцентували на необхідності зупинити цю хвилю.
Німеччина прийняла найбільше українських біженців з лютого 2022 року — понад 1 млн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що незважаючи на обмеження виїзду з України, у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років. За останній рік кількість чоловіків віком від 18 до 63 років збільшилася приблизно на 52 тисячі. Біженці-чоловіки продовжують активно прибувати. Лише у лютому 2026 року було зареєстровано 8 783 нових шукачів притулку з України, з яких 4 392 — особи чоловічої статі (включно з неповнолітніми).
За матеріалами:
Укрінформ
МерцНімеччинаМігранти
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems