Мерц наполягає на поверненні в Україну чоловіків призовного віку Сьогодні 07:37 — Світ

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає за необхідне працювати над поверненням на Батьківщину молодих українських чоловіків з Німеччини.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським після їхніх переговорів у Берліні.

«Ми будемо тісно координувати свої дії, щоб сприяти поверненню на батьківщину громадян України, які шукали у нас притулку», — заявив канцлер.

Посилення міграційного контролю

Він наголосив на підтримці зусиль України щодо зменшення кількості українських чоловіків призовного віку, які залишають країну.

«Це важливо для забезпечення обороноздатності, соціальної згуртованості та відбудови. Нам потрібен швидкий, відчутний прогрес у цьому питанні. Це також відповідає інтересам обох сторін», — підкреслив глава уряду.

Як повідомлялося, після надання дозволу українською владою на виїзд за кордон молодих людей до 22 років у Європі різко збільшилася кількість шукачів притулку цієї категорії громадян. Чимало політиків, серед яких Мерц, неодноразово акцентували на необхідності зупинити цю хвилю.

Німеччина прийняла найбільше українських біженців з лютого 2022 року — понад 1 млн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що незважаючи на обмеження виїзду з України, у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років. За останній рік кількість чоловіків віком від 18 до 63 років збільшилася приблизно на 52 тисячі. Біженці-чоловіки продовжують активно прибувати. Лише у лютому 2026 року було зареєстровано 8 783 нових шукачів притулку з України, з яких 4 392 — особи чоловічої статі (включно з неповнолітніми).

Укрінформ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.