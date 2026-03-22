У Німеччині зросла кількість чоловіків серед українських біженців

У Німеччині фіксують зростання кількості чоловіків-біженців з України

Незважаючи на обмеження виїзду з України, у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років.

Про це свідчить аналіз на основі даних Центрального реєстру іноземців, повідомляє Welt.

Скільки українців зараз у Німеччині

За останній рік кількість чоловіків віком від 18 до 63 років збільшилася приблизно на 52 тисячі.

Станом на 9 березня 2026 року в Німеччині налічувалося:

1 340 362 особи — загальна кількість біженців з України;

500 393 — жінки віком від 18 до 63 років (зростання на 24 тис. за рік);

349 520 — чоловіки віком від 18 до 63 років (роком раніше в цій віковій групі було 297 660 чоловіків).

Схожі дані наводить і Федеральне агентство зайнятості (для вікової групи 15−64 роки). За їхніми підрахунками, частка чоловіків серед біженців наразі становить близько 41%. Для порівняння: у травні 2022 року цей показник був на рівні 26%.

Зазначається, що біженці-чоловіки продовжують активно прибувати. Лише у лютому 2026 року було зареєстровано 8 783 нових шукачів притулку з України, з яких 4 392 — особи чоловічої статі (включно з неповнолітніми).

Зростання частково пов’язують зі зміною правил перетину кордону. У серпні уряд України дозволив молодим людям віком до 22 років виїжджати з країни.

Як зазначає Федеральне міністерство внутрішніх справ, цією можливістю почали активно користуватися з осені.

У Німеччині реформують систему соцвиплат, які отримують сотні тисяч українців

Раніше Finance.ua писав , що німецький Бундестаг проголосував за скасування соціальних виплат для безробітних під назвою Bürgergeld («гроші для громадян»). Рішення передбачає реформу системи соціальної допомоги та запровадження жорсткіших правил отримання виплат. Уряд заявляє, що зміни мають стимулювати більше людей виходити на роботу на тлі затяжної економічної кризи.

