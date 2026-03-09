У Німеччині реформують систему соцвиплат, які отримують сотні тисяч українців Сьогодні 12:45 — Особисті фінанси

Німецький Бундестаг проголосував за скасування соціальних виплат для безробітних під назвою Bürgergeld («гроші для громадян»). Рішення передбачає реформу системи соціальної допомоги та запровадження жорсткіших правил отримання виплат. Уряд заявляє, що зміни мають стимулювати більше людей виходити на роботу на тлі затяжної економічної кризи.

Про це пише Deutsche Welle.

Bürgergeld замінять на «нове базове забезпечення»

Після реформи виплати отримають нову назву «нове базове забезпечення» для безробітних. При цьому зміниться не лише назва. Закон передбачає посилення вимог до отримувачів допомоги та запровадження санкцій за порушення встановлених правил. Наприклад, якщо людина відмовляється від участі в курсах підвищення кваліфікації, її виплати можуть скоротити на 30% протягом трьох місяців, за пропуск обов’язкових зустрічей у центрах працевлаштування (Jobcenter) можливе навіть повне припинення виплат.

У разі застосування санкцій кошти, призначені для оплати житла, можуть перераховуватися безпосередньо орендодавцю.

Зміни в системі допомоги почнуть поступово набирати чинності з 1 липня.

Розмір виплат

Розмір базової соціальної допомоги залишиться на нинішньому рівні. Зокрема:

для самотніх осіб — 563 євро на місяць (без урахування оренди та медичного страхування);

для подружжя — по 506 євро на кожну особу;

для дітей — від 357 до 451 євро залежно від віку.

Останній раз розмір цих виплат переглядали у січні 2024 року, тоді вони зросли приблизно на 12%.

Загалом соцдопомогу з безробіття в Німеччині отримує близько 5,5 мільйона людей. 800 тисяч із них мають роботу, але заробляють настільки мало, що цього не вистачає навіть для того, аби покрити базові потреби. Серед отримувачів соцвиплат близько 1,8 мільйона дітей та підлітків.

«Нові базові виплати для безробітних, як і нинішня соцдопомога Bürgergeld, — крайній захід допомоги тим, хто втратив або не може знайти роботу. Зазвичай усі, хто працює в Німеччині, щомісяця сплачують обов’язкові страхові внески на випадок безробіття. Самозайняті особи можуть застрахуватися добровільно. Якщо людина втрачає роботу, то має право на допомогу з безробіття (Arbeitslosengeld). Вона становить приблизно дві третини від останньої зарплати. Ці гроші виплачують людині доти, доки вона не знайде нову роботу, але не більше двох років. І лише якщо за цей час знайти роботу не вдалося, ця людина може звернутися по базову допомогу від держави», — сказано в повідомленні DW.

Половина отримувачів соцдопомоги — іноземці

Близько половини (48%) отримувачів базової соцдопомоги з безробіття в Німеччині — іноземці. Серед них сотні тисяч українських біженців, які втекли від війни росії в Україні.

З 2022 по 2025 рік новоприбулі працездатні біженці з України, які не мали засобів для існування і не змогли одразу ж знайти роботу, мали право на Bürgergeld. Багато хто отримує її досі, тож ухвалені тепер зміни торкнуться і їх.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що кількість первинних заявок на отримання притулку у Німеччині у 2025 році становила близько 113 тисяч, що вдвічі менше, ніж у 2024 році.

Половина українських біженців, які приїхали до Німеччини в перші шість місяців повномасштабної війни рф проти України, змогли працевлаштуватися протягом трьох з половиною років перебування у ФРН. Це відбувається значно швидше, ніж у мігрантів попередніх хвиль. Попри успіхи у працевлаштуванні, рівень зайнятості українців значно відстає від середнього показника по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%.

