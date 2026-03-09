Чи підвищать пенсії працюючим пенсіонерам: в ПФУ відповіли, кому чекати підвищення Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

Індексація проводиться незалежно від того, чи працює пенсіонер

На початку березня 2026 року в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. У Пенсійному фонді України у відповіді на запит УНІАН пояснили, як проходить індексація, кого вона стосується та чи потрібно подавати заяву для перерахунку.

Як відбулася індексація пенсій у 2026 році

У Пенсійному фонді нагадали, що індексація пенсій проводиться щороку з 1 березня. Під час перерахунку враховується зростання середньої заробітної плати в країні, з якої сплачувалися страхові внески. Саме цей показник впливає на розмір пенсійних виплат.

Розмір і порядок підвищення визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду.

«25 лютого 2026 року уряд ухвалив постанову № 236, яка регулює індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня 2026 року. Згідно з нею, середня зарплата, яка враховується для обчислення пенсії, збільшується на коефіцієнт 1,121», — повідомили у Пенсійному фонді.

Розмір підвищення визначається індивідуально для кожного пенсіонера, проте встановлено обмеження щодо розміру доплати:

мінімальна надбавка — 100 грн;

максимальна — 2 595 грн.

Перерахунок поширюється на всі пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно.

Перерахунок пенсій відбувається автоматично. Пенсіонерам не потрібно подавати заяви або звертатися до Пенсійного фонду для отримання підвищення.

Хто не отримає індексацію

Індексація не стосується громадян, яким пенсія була призначена вже у 2026 році. Для них перерахунок виплат буде проведено під час наступної індексації.

У березні також пройшла індексація пенсій по інвалідності 2026. Цей процес також пройшов автоматично. Розмір виплат залежить від групи та від статусу особи — цивільна вона чи військова. Тож пенсія по інвалідності може дуже відрізнятись у різних людей.

Чи буде індексація пенсій працюючим пенсіонерам

У Пенсійному фонді наголосили, що індексація проводиться незалежно від того, чи працює пенсіонер.

Отже, працюючі пенсіонери також отримали підвищення виплат у межах індексації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , як проводиться розрахунок індексації пенсії. Показник середньої зарплати, який використовують для розрахунку пенсії, щороку підвищують. Його збільшують за спеціальною формулою: беруть 50% від зростання цін за минулий рік і 50% від зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (порівняно з попередніми трьома роками).

Формула визначення такого коефіцієнта індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124:К = (ЗСЦ + 3C3) x 50% /100% +1, де:

ЗСЦ — показник зростання споживчих цін за попередній рік (у відсотках);

ЗСЗ — показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (у відсотках).

За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін (ЗСЦ) за 2025 рік (грудень 2025 року до грудня 2024 року) становить 8,0%.

Показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, за 2023−2025 роки становить 17 482,87 грн, за 2022−2024 роки — 15 057,09 грн, показник зростання середньої заробітної плати (3C3) склав 16,11%((17 482,87 грн / 15 057,09 грн) х 100% - 100%). Тому коефіцієнт індексації у 2026 році складає: К= (8,0%+ 16,11%) x 50% /100% +1= 1,121.

За матеріалами:

