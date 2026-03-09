Як отримати податкову соціальну пільгу Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

Деякі українці мають право на податкову соціальну пільгу

Податкова соціальна пільга дозволяє працівникам зменшити суму доходу, з якої сплачується податок на доходи фізичних осіб. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, що треба знати про податкову соціальну пільгу: хто має на неї право, який її розмір та як скористатися цією можливістю.

Що таке податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга — це сума, на яку працівник як платник податку на доходи фізичних осіб може зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця.

Йдеться про зарплату, премії, компенсації або інші виплати. Фактично це частина доходу, з якої працівник не сплачує податок.

Хто має право на пільгу за загальним правилом

Право на податкову соціальну пільгу мають працівники, чия місячна зарплата не перевищує встановленого законодавством ліміту.

У 2026 році такий ліміт становить 4 660 грн. Якщо заробітна плата не перевищує цієї суми, працівник може скористатися пільгою у розмірі 1 664 грн.

Розмір пільги

Розмір податкової соціальної пільги у загальному випадку становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного року.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 грн. Відповідно розмір податкової соціальної пільги становить 1 664 грн.

Хто може отримати підвищену податкову пільгу

Законодавство передбачає більший розмір пільги для окремих категорій платників податків.

— 100% пільги — для платника податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років. У цьому випадку пільга застосовується до кожної дитини.

— 150% пільги — для платників податку, які, зокрема:

є одинокою матір’ю або батьком, вдовою чи вдівцем, опікуном або піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

утримують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

є учнями, студентами, аспірантами, ординаторами або ад’юнктами;

мають інвалідність I або II групи, у тому числі з дитинства (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни).

— 200% пільги — для платників податку, які є, зокрема, учасниками бойових дій під час Другої світової війни або працювали у тилу в цей період, а також для осіб з інвалідністю I і II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Приклад розрахунку

Наприклад, якщо одинока мати або батько виховує одну дитину, граничний дохід для застосування пільги визначається за формулою:

4 660 грн x кількість дітей.

Отже:

якщо одна дитина — ліміт доходу становить 4 660 грн;

якщо двоє дітей — 9 320 грн;

якщо троє — 13 980 грн.

У разі, коли зарплата не перевищує 4 660 грн, розмір пільги становитиме 150% від базової — тобто 2 496 грн.

Якщо дітей двоє, ліміт доходу збільшується до 9 320 грн, а розмір пільги — до 4 992 грн.

Таким чином одинока мати або батько, які виховують одну дитину до 18 років, можуть отримати податкову соціальну пільгу у розмірі 2 496 грн за умови, що їхній дохід не перевищує 4 660 грн.

Як оформити податкову соціальну пільгу

Щоб скористатися правом на податкову соціальну пільгу, працівник має подати роботодавцю письмову заяву.

Також потрібно надати документи, які підтверджують право на отримання такої пільги.

Важливі обмеження

Податкова соціальна пільга має кілька важливих обмежень:

вона застосовується лише до заробітної плати за одним місцем роботи;

якщо людина має право на пільгу одразу за кількома підставами, застосовується лише одна — та, що передбачає найбільший розмір.

Наприклад, якщо працівник має інвалідність II групи та утримує двох дітей, він може скористатися пільгою у розмірі 150%, тобто 2 496 грн.

