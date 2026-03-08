0 800 307 555
Що буде з депозитом, якщо банк збанкрутує

Особисті фінанси
Як працюють банківські депозити
Як працюють банківські депозити, Фото: freepik
Депозит — це простий та зрозумілий інструмент для безпечного зберігання заощаджень. Він дозволяє не лише убезпечити кошти, а й отримати отримати додатковий прибуток завдяки нарахуванню відсотків.
Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Чек-лист депозиту

Депозит передбачає розміщення коштів у банку на визначений строк під встановлений відсоток. Як правило, чим довший період розміщення і чим менше ви знімаєте кошти, тим вищу ставку пропонує банк.
Перед відкриттям депозиту необхідно:
  • визначити мету та строк розміщення коштів в банку;
  • порівняти умови різних банків;
  • перевірити участь установи у Фонді гарантування вкладів;
  • уважно прочитати договір, зокрема умови пролонгації та дострокового зняття;
  • обрати валюту вкладу.
Раніше ми детальніше розповідали про чеклист вибору депозиту та банку.

Що буде з грошима, якщо банк збанкрутує

Гроші вкладників захищає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це економічно самостійна установа, яка відшкодовує кошти у випадку визнання банку неплатоспроможним.
Під час воєнного стану Фонд компенсує 100% суми вкладу разом із нарахованими відсотками.
Після завершення воєнного стану діятиме гарантована сума відшкодування — до 600 тис. грн в одному банку для одного вкладника.
Якщо банк визнають неплатоспроможним, Фонд:
  • визначає порядок виплат коштів;
  • обирає банки-агенти;
  • організовує повернення коштів вкладникам без складних процедур.
Таким чином, клієнти не залишаються сам на сам із фінансовими ризиками.
Раніше Finance.ua писав, якщо людина вже має деяку суму тимчасово вільних коштів, які не знадобляться в найближчі 3−6 місяців, вигідніше їх покласти на депозит. Процентна ставка при цьому буде набагато вищою, аніж на накопичувальних рахунках.
Також, якщо є ймовірність, що гроші можуть знадобитися, краще не зв’язуватися з депозитами, а покласти їх на накопичувальний рахунок.
Детально про обидва варіанти розповідаємо у статті: Депозити чи накопичувальні сервіси: що вибрати у 2026 році.
