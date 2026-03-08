Що буде з депозитом, якщо банк збанкрутує Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

Депозит — це простий та зрозумілий інструмент для безпечного зберігання заощаджень. Він дозволяє не лише убезпечити кошти, а й отримати отримати додатковий прибуток завдяки нарахуванню відсотків.

Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Чек-лист депозиту

Депозит передбачає розміщення коштів у банку на визначений строк під встановлений відсоток. Як правило, чим довший період розміщення і чим менше ви знімаєте кошти, тим вищу ставку пропонує банк.

Перед відкриттям депозиту необхідно:

визначити мету та строк розміщення коштів в банку;

порівняти умови різних банків;

перевірити участь установи у Фонді гарантування вкладів;

уважно прочитати договір, зокрема умови пролонгації та дострокового зняття;

обрати валюту вкладу.

Що буде з грошима, якщо банк збанкрутує

Гроші вкладників захищає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це економічно самостійна установа, яка відшкодовує кошти у випадку визнання банку неплатоспроможним.

Під час воєнного стану Фонд компенсує 100% суми вкладу разом із нарахованими відсотками.

Після завершення воєнного стану діятиме гарантована сума відшкодування — до 600 тис. грн в одному банку для одного вкладника.

Якщо банк визнають неплатоспроможним, Фонд:

визначає порядок виплат коштів;

обирає банки-агенти;

організовує повернення коштів вкладникам без складних процедур.

Таким чином, клієнти не залишаються сам на сам із фінансовими ризиками.

