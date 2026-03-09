0 800 307 555
Чи можуть зменшити зарплату через повітряні тривоги — пояснення адвоката

Особисті фінанси
192
Невиконання плану через тривоги не може бути підставою для покарання
Невиконання плану через тривоги не може бути підставою для покарання
Повітряні тривоги стали частиною робочої реальності в Україні. Зупинені наради, перервані виробничі процеси та вимушені перерви в роботі впливають на виконання планів і дедлайнів. У таких умовах виникає питання, хто несе відповідальність за зниження робочих показників — працівник чи роботодавець.
Роз’яснення щодо цього надав адвокат АО «ЮФ „Онопенко та партнери“» Олександр Таран, передає budni.robota.ua.

Чи вважається час перебування в укритті робочим

Під час повітряної тривоги працівники мають пройти в укриття, адже у цей момент умови праці перестають бути безпечними. КЗпП визначає, що простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
За час простою, що виник через виробничу ситуацію, небезпечну для життя чи здоров’я працівника, інших осіб або навколишнього природного середовища, і стався не з його вини, за працівником зберігається середній заробіток. Натомість час простою, який стався з вини працівника, оплаті не підлягає.
Якщо перебування в укритті зумовлене необхідністю відвернення небезпеки для життя працівника, то як час перебування в укритті, так і час на дорогу до нього та назад вважаються простоєм не з вини працівника. Такий період включається до робочого часу і підлягає оплаті.
Водночас якщо перебування працівника в укритті не зумовлене реальною загрозою або відповідними обставинами, воно може розцінюватися як відсутність на роботі без поважних причин.

Чи належать повітряні тривоги до форс-мажорних обставин у трудових відносинах

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) визнаються надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених договором (контрактом, угодою тощо), а також обов’язків, визначених законодавчими й іншими нормативно-правовими актами. До таких обставин, зокрема, належать збройний конфлікт або серйозна загроза його виникнення, у тому числі ворожі атаки, військові дії тощо.
Трудові відносини між працівником і роботодавцем виникають на підставі трудового договору, який встановлює їхні взаємні права та обов’язки.
З урахуванням цього, а також зважаючи на те, що повітряні тривоги зумовлені збройною агресією рф проти України, зокрема ворожими атаками та військовими діями, які є надзвичайними й невідворотними обставинами, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань за трудовими договорами, такі обставини можуть бути віднесені до форс-мажорних.

Чи може роботодавець вимагати виконання плану без урахування часу тривог

Ні. Норми праці розраховуються з урахуванням нормальних і безпечних умов роботи. Під час повітряної тривоги умови не є безпечними, тому вимагати виконання плану за відсутності нормальних умов праці неправомірно.
Дистанційна робота передбачає, що працівник самостійно організовує свій робочий час.
Якщо тривога оголошена в період, коли дистанційний працівник виконує роботу, час перебування в укритті також вважається простоєм і підлягає оплаті.

Чи може роботодавець зменшити зарплату або премію через зниження показників, спричинених тривогами

Заробітна плата

Якщо це простій не з вини працівника — зберігається середній заробіток. Якщо показники знизилися не з вини працівника — оплата здійснюється за фактично виконану роботу, але не менше ніж 2/3 окладу.

Премія

Тут усе залежить від її виду:
  • якщо премія залежить від виконання показників — її можуть зменшити або не виплатити;
  • якщо це заохочувальна виплата за внутрішнім положенням — усе визначається правилами компанії.
Отже, повітряна тривога — це обставина, яка не залежить від працівника. Час перебування в укритті під час реальної загрози є простоєм і має оплачуватися. Невиконання плану через тривоги не може бути підставою для покарання.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаЗарплата
