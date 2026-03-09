0 800 307 555
Скільки заробляють розробники в Україні

Зарплати розробників, яких наймали через платформу Djinni протягом трьох зимових місяців, залишалися відносно стабільними у більшості категорій досвіду.
Про це свідчать статистичні дані Djinni.
Разом із тим ринок демонструє позитивну тенденцію: цієї зими кількість найнятих розробників майже у всіх категоріях досвіду була вищою, ніж торік.

Які зарплати пропонували розробникам

За даними Djinni, рівень оплати залежав від досвіду кандидатів:
  • без досвіду — $500;
  • 1 рік досвіду — $700, що більше, ніж минулого року;
  • 2 роки досвіду — $1450, майже на рівні минулої зими;
  • 3−4 роки досвіду — $2200, де зберігається тенденція до зниження;
  • 5−6 років досвіду — $3500, що на $500 менше;
  • 7+ років досвіду — $4500, приблизно на рівні минулого року.
Таким чином, найбільш помітне зниження спостерігається у категорії фахівців із 5−6 роками досвіду, тоді як зарплати початківців і найстарших спеціалістів залишаються стабільними.
Раніше ми повідомляли, що за даними Dou, попри незначні коливання протягом останніх кількох років, зарплати розробників загалом залишаються стабільними. У грудні 2025 року медіанна зарплата становила $3450 — це на $50 більше, ніж пів року тому.
Цікаво, що статистика свідчить, що найбільш помітне підвищення спостерігається в:
  • Черкасах — з $3000 до $3700,
  • Ужгороді — з $2500 до $3250,
  • Луцьку — з $2300 до $3050,
  • Полтаві — з $2500 до $3050,
  • Рівному — з $2500 до $3000.
