Скільки заробляють розробники в Україні Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Розробник в ІТ

Зарплати розробників, яких наймали через платформу Djinni протягом трьох зимових місяців, залишалися відносно стабільними у більшості категорій досвіду.

Про це свідчать статистичні дані Djinni.

Разом із тим ринок демонструє позитивну тенденцію: цієї зими кількість найнятих розробників майже у всіх категоріях досвіду була вищою, ніж торік.

Які зарплати пропонували розробникам

За даними Djinni, рівень оплати залежав від досвіду кандидатів:

без досвіду — $500;

1 рік досвіду — $700, що більше, ніж минулого року;

2 роки досвіду — $1450, майже на рівні минулої зими;

3−4 роки досвіду — $2200, де зберігається тенденція до зниження;

5−6 років досвіду — $3500, що на $500 менше;

7+ років досвіду — $4500, приблизно на рівні минулого року.

Таким чином, найбільш помітне зниження спостерігається у категорії фахівців із 5−6 роками досвіду, тоді як зарплати початківців і найстарших спеціалістів залишаються стабільними.

Раніше ми повідомляли , що за даними Dou, попри незначні коливання протягом останніх кількох років, зарплати розробників загалом залишаються стабільними. У грудні 2025 року медіанна зарплата становила $3450 — це на $50 більше, ніж пів року тому.

Цікаво, що статистика свідчить, що найбільш помітне підвищення спостерігається в:

Черкасах — з $3000 до $3700,

Ужгороді — з $2500 до $3250,

Луцьку — з $2300 до $3050,

Полтаві — з $2500 до $3050,

Рівному — з $2500 до $3000.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.