Скільки заробляють українські розробники

Попри незначні коливання протягом останніх кількох років, зарплати розробників загалом залишаються стабільними. У грудні 2025 року медіанна зарплата становила $3450 — це на $50 більше, ніж пів року тому.

Про це свідчить дослідження Dou, яке проходило у листопаді та грудні 2025 року.

Медіанні зарплати

Медіанні зарплати за тайтлами зростають нерівномірно. За останні пів року позитивна динаміка спостерігалася лише у мідлів (+$100) — ця група становить близько третини всіх розробників — та у фахівців із тайтлом Principal (+$133).

За останні пів року зниження зарплат спостерігається у:

інтернів (-$76);

джунів (-$30),

сеньйорів (-$200),

тимлідів (-$160),

технічних лідів (-$50).

Найбільше коливання зарплати — у System Architect (-$400), їхня медіанна зарплата повернулась на рівень 2022−2023 років та становить $6500.

За досвідом роботи в ІТ

Найпомітніші зміни за останні пів року відбулися серед фахівців із досвідом 6−9 років. У цій групі медіанні зарплати знизилися на $150−300.

Спеціалісти з досвідом 15 і більше років надалі мають медіанну зарплату $5000, а найбільше отримують працівники з досвідом від 12 до 14 років — $5500.

За містами

Київ залишається лідером за рівнем медіанної зарплати, хоча показник дещо знизився — з $3742 до $3700. Аналогічну динаміку демонструє Львів: медіанна зарплата змінилася незначно — з $3550 до $3505.

Водночас у низці міст зафіксовано зростання медіанних зарплат.

Найбільш помітне підвищення спостерігається в:

Черкасах — з $3000 до $3700,

Ужгороді — з $2500 до $3250,

Луцьку — з $2300 до $3050,

Полтаві — з $2500 до $3050,

Рівному — з $2500 до $3000.

У великих східних і південних містах — Дніпрі, Харкові та Одесі — медіанні зарплати залишилися стабільними або майже не змінилися, коливаючись у межах $3000.

Найбільше ж заробляють українські розробники, що працюють не в Україні — $4600.

За спеціалізацією та мовами програмування

Якщо брати дані за спеціалізацією, то найвищу медіанну зарплату мають спеціалісти рівня Lead, які працюють у Mobile та Embedded розробці, — близько $5500.

Щодо мов програмування, то тут найвищу медіанну зарплату мають спеціалісти, які працюють зі Scala — $6500. Також високі показники зафіксовані у фахівців, що використовують Rust ($5250), Ruby ($4500), а також Go та Kotlin — по $4200.

За фреймворками

Серед найпопулярніших фреймворків за рівнем медіанної зарплати розробників лідирує Ruby on Rails — $4400.

Група фреймворків — Android SDK (Native), Combine, Jetpack Compose, SwiftUI, UIKit, iOS SDK (Native) — демонструє однакову медіанну зарплату розробників на рівні $4000.

Схожий патерн спостерігався і в літньому опитуванні: Ruby on Rails посідав перше місце за рівнем зарплат розробників ($4500), тоді як група фреймворків — Combine, SwiftUI, UIKit, iOS SDK (Native), Symfony — перебувала на другій позиції з медіанною зарплатою $4000.

За типом компаній

Продуктові та аутстафінгові компанії, а також стартапи в середньому платять розробникам більше, ніж сервісні або не ІТ-компанії (банки, телеком, ритейл тощо). Водночас медіанні зарплати суттєво відрізняються залежно від тайтлу та типу компанії.

Медіанні зарплати за країнами

«Чисті» (після сплати податків) медіанні зарплати українських розробників, які зараз перебувають за кордоном, знизилися за останні пів року.

Негативна динаміка зафіксована в усіх тайтлах без винятку:

у джунів — зниження на $55,

у мідлів — на $82,

у сеньйорів — на $30,

найбільше падіння спостерігається серед фахівців рівня Lead/Staff/Principal і вище (-$200).

В Україні у мідл розробників зафіксовано незначне зростання зарплат (+$30), у фахівців рівнів Junior та Lead/Staff/Principal — без змін. Тоді як у сеньйорів — зниження за пів року (-$200), що означає повернення зарплат до рівня зими 2024 року.

Найвищі «чисті» медіанні зарплати в українських розробників, які зараз живуть у Великій Британії, Канаді, Португалії та Іспанії, а також у тих, хто постійно подорожує.

Найнижчі медіанні зарплати залишаються в Німеччині, Чехії та Болгарії.

