Як оформити електронне пенсійне посвідчення: покрокова інструкція

Формування е-пенсійного посвідчення на вебпорталі електронних послуг

Пенсіонери можуть сформувати на вебпорталі або в сервісному центрі ПФУ електронне пенсійне посвідчення, яке відображатиметься лише в мобільному застосунку «Дія».

Як отримати електронне пенсійне посвідчення, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Які документи потрібні для оформлення е-пенсійного посвідчення

Перед поданням заявки на оформлення електронного пенсійного посвідчення необхідно заздалегідь підготувати скановані копії таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);

паспорта громадянина України;

кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70−80% фотографії);

фізичного підпису чорним кольором (у форматі jpg).

Як сформувати е-пенсійне посвідчення через вебпортал

Фахівці зазначають, сформувати електронне пенсійне посвідчення можна як самостійно (через вебпортал Пенсійного фонду України), так і звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.

Щоб замовити е-пенсійне посвідчення самостійно, спершу необхідно увійти на вебпортал ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Увійдіть на вебпортал ПФУ та авторизуйтеся, Фото: ПФУ

В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» слід обрати пункт «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Оберіть пункт «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення», Фото: ПФУ

У наступному полі оберіть опцію «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі».

Оберіть опцію «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі», Фото: ПФУ

У новому вікні з’явиться інструкція, з якою варто уважно ознайомитися, після чого натиснути «Продовжити».

У новому вікні з’явиться інструкція, Фото: ПФУ

Наступний крок — заповнення онлайн-заяви: потрібно внести необхідні дані про себе як отримувача пенсії.

Заповніть онлайн-форму, Фото: ПФУ

Після цього до форми необхідно прикріпити підготовлені заздалегідь скан-копії документів і натиснути «Сформувати заяву».

Додайте скан-копії документів, Фото: ПФУ

Перевірте дані сформованої заяви та надішліть їх до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Переглянути статус розгляду заявки можна у власному кабінеті у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

Перевірити статус звернення можна на порталі ПФУ, Фото: ПФУ

Після успішного розгляду звернення електронне пенсійне посвідчення з’явиться у мобільному застосунку «Дія». Документ, виданий за віком, додається автоматично.

Якщо ж посвідчення оформлене через інвалідність, втрату годувальника або за вислугу років, його потрібно додати вручну — у застосунку слід перейти до розділу документів, натиснути «Додати документ» та обрати «Пенсійне посвідчення».

