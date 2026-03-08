Як оформити електронне пенсійне посвідчення: покрокова інструкція
Пенсіонери можуть сформувати на вебпорталі або в сервісному центрі ПФУ електронне пенсійне посвідчення, яке відображатиметься лише в мобільному застосунку «Дія».
Як отримати електронне пенсійне посвідчення, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.
Які документи потрібні для оформлення е-пенсійного посвідчення
Перед поданням заявки на оформлення електронного пенсійного посвідчення необхідно заздалегідь підготувати скановані копії таких документів:
- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);
- паспорта громадянина України;
- кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70−80% фотографії);
- фізичного підпису чорним кольором (у форматі jpg).
Як сформувати е-пенсійне посвідчення через вебпортал
Фахівці зазначають, сформувати електронне пенсійне посвідчення можна як самостійно (через вебпортал Пенсійного фонду України), так і звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.
Щоб замовити е-пенсійне посвідчення самостійно, спершу необхідно увійти на вебпортал ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» слід обрати пункт «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
У наступному полі оберіть опцію «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі».
У новому вікні з’явиться інструкція, з якою варто уважно ознайомитися, після чого натиснути «Продовжити».
Наступний крок — заповнення онлайн-заяви: потрібно внести необхідні дані про себе як отримувача пенсії.
Після цього до форми необхідно прикріпити підготовлені заздалегідь скан-копії документів і натиснути «Сформувати заяву».
Перевірте дані сформованої заяви та надішліть їх до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».
Переглянути статус розгляду заявки можна у власному кабінеті у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».
Після успішного розгляду звернення електронне пенсійне посвідчення з’явиться у мобільному застосунку «Дія». Документ, виданий за віком, додається автоматично.
Якщо ж посвідчення оформлене через інвалідність, втрату годувальника або за вислугу років, його потрібно додати вручну — у застосунку слід перейти до розділу документів, натиснути «Додати документ» та обрати «Пенсійне посвідчення».
