В Україні змінився розмір доходу для отримання пільги на оплату комуналки Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

В Україні змінився розмір доходу для отримання пільги на оплату комуналки

У 2026 році змінився розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Право на пільгу зазвичай надається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Пільга надається, якщо дохід на одну людину не перевищує величини, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Як розраховується дохід для пільги

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року (з 1 січня 2026 року — 3 328 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Таким чином, у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить: 3 328*1,4 = 4 659,2 грн = 4 660 грн.

«Тобто у 2026 році пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається з урахуванням доходів, можуть отримати пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких в розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 грн», — пояснили в ПФ.

Якщо середньомісячний дохід сім’ї перевищує 4 660 грн, представник пільгової категорії може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Без урахування доходів пільги надаються:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Нагадаємо, 2026 року система субсидій в Україні зберігає свою базову логіку, але буде працювати з урахуванням змін останніх років: повномасштабної війни, великої кількості внутрішньо переміщених осіб, монетизації виплат і посилення контролю за доходами. Які субсидії доступні 2026 року, хто має право на їхнє отримання і як правильно оформити допомогу — пояснюємо в статті за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.