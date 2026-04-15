Місце для вашої реклами

У Польщі змінюють правила подачі на карту побиту

У Польщі оновлюють процедуру подачі документів для легалізації перебування іноземців. Із 27 квітня 2026 року всі заяви на тимчасове та постійне проживання, а також на отримання статусу довготермінового резидента ЄС подаватимуться виключно в електронному форматі.
Про це повідомляє inpoland.
Для цього запроваджують спеціальний державний портал MOS (Модуль обслуговування справ), через який здійснюватиметься весь процес подачі та супроводу документів.

Кого стосуються зміни

Нові правила поширюються на всіх іноземців, які перебувають у Польщі, включно з громадянами України. Зокрема, це стосується осіб зі статусом PESEL UKR, а також тих, хто вже оформлює карту побиту.
Після 27 квітня паперові заяви більше не прийматимуться — система повністю переходить у цифровий формат взаємодії з міграційними органами.

Що зміниться для заявників

За даними польських відомств, нововведення має спростити процедуру легалізації, скоротити черги в установах і пришвидшити розгляд заяв.
Через портал MOS користувачі зможуть:
  • подавати документи онлайн;
  • відстежувати статус розгляду;
  • отримувати повідомлення щодо справи;
  • за потреби доповнювати подані заявки.
Очікується, що перехід на електронний формат також підвищить прозорість процесу та допоможе зменшити кількість помилок у документах.
Раніше ми повідомляли, що перед поїздкою до України через Польщу варто заздалегідь перевірити документи та свій статус перебування.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
