0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Що потрібно для поїздки в Україну через Польщу — чек-лист

Світ
115
Прикордонна служба і українські закордонні паспорти
Перед поїздкою до України через Польщу варто заздалегідь перевірити документи та свій статус перебування. Навіть незначна помилка може призвести до затримки або відмови у перетині кордону. Щоб уникнути проблем, експерти Visit Ukraine радять скористатися коротким чек-листом, щоб нічого не забути.

Паспорт

Для перетину кордону необхідний дійсний біометричний закордонний паспорт. Саме він дає право на безвізовий в’їзд.
Перед поїздкою варто перевірити:
  • чи паспорт чинний (продовжені документи не приймають);
  • чи кожна дитина має окремий біометричний паспорт;
  • чи дитина не вписана лише в паспорт батьків.
Якщо паспорт втрачено або його викрали, потрібно звернутися до консульства України та оформити посвідчення на повернення — так званий «білий паспорт».
Водночас для транзиту через Польщу з небіометричним або «білим» паспортом знадобиться польська віза. Безвіз діє лише для власників біометричних документів і в межах правила 90/180 днів.

Підтвердження легального статусу

Якщо після поїздки ви плануєте повернутися до країни проживання в ЄС, обов’язково потрібно мати документ, що підтверджує легальне перебування.
Це може бути:
  • документ про тимчасовий захист;
  • віза;
  • карта тимчасового або постійного проживання;
  • карта довгострокового резидента ЄС.
Формат документа залежить від країни — це може бути як фізична карта, так і електронний варіант. Наприклад, у Польщі статус можна підтвердити через застосунок mObywatel.
Якщо у вас статус PESEL UKR, перед поїздкою варто перевірити актуальність даних і за потреби оновити їх у місцевому органі влади.
Подорож із дітьми

Для поїздок із дітьми діють окремі вимоги, тому всі документи потрібно підготувати заздалегідь.
Обов’язково мати:
  • біометричний паспорт дитини;
  • документ про легальне перебування.
Під час повернення до Польщі також потрібно підтвердити статус тимчасового захисту дитини.
Якщо дитина має PESEL UKR:
  • до 13 років — її дані мають бути в застосунку одного з батьків;
  • від 13 років — можливий окремий профіль.
Якщо дитина подорожує без батьків, потрібна нотаріальна згода на виїзд.

Поїздка автомобілем з іноземними номерами

Якщо ви перетинаєте кордон на авто з іноземною реєстрацією, варто заздалегідь перевірити умови в’їзду.
Без сплати митних платежів це можливо лише за наявності консульського обліку в Україні.
Перед поїздкою рекомендується:
  • перевірити наявність консульського обліку;
  • за потреби оформити його в консульстві;
  • підготувати документи на право користування автомобілем.
Інформацію про оформлення консульського обліку можна знайти на офіційних сайтах консульських установ.
Раніше ми повідомляли, що для поїздки за кордон допускаються лише транспортні засоби, які мають свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки з літерами латинського алфавіту. Така вимога передбачена міжнародною Конвенцією про дорожній рух.
За матеріалами:
visitukraine.today
ПольщаПеретин кордону
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems