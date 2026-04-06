Що потрібно для поїздки в Україну через Польщу — чек-лист
Перед поїздкою до України через Польщу варто заздалегідь перевірити документи та свій статус перебування. Навіть незначна помилка може призвести до затримки або відмови у перетині кордону. Щоб уникнути проблем, експерти Visit Ukraine радять скористатися коротким чек-листом, щоб нічого не забути.
Паспорт
Для перетину кордону необхідний дійсний біометричний закордонний паспорт. Саме він дає право на безвізовий в’їзд.
Перед поїздкою варто перевірити:
- чи паспорт чинний (продовжені документи не приймають);
- чи кожна дитина має окремий біометричний паспорт;
- чи дитина не вписана лише в паспорт батьків.
Якщо паспорт втрачено або його викрали, потрібно звернутися до консульства України та оформити посвідчення на повернення — так званий «білий паспорт».
Водночас для транзиту через Польщу з небіометричним або «білим» паспортом знадобиться польська віза. Безвіз діє лише для власників біометричних документів і в межах правила 90/180 днів.
Підтвердження легального статусу
Якщо після поїздки ви плануєте повернутися до країни проживання в ЄС, обов’язково потрібно мати документ, що підтверджує легальне перебування.
Це може бути:
- документ про тимчасовий захист;
- віза;
- карта тимчасового або постійного проживання;
- карта довгострокового резидента ЄС.
Формат документа залежить від країни — це може бути як фізична карта, так і електронний варіант. Наприклад, у Польщі статус можна підтвердити через застосунок mObywatel.
Якщо у вас статус PESEL UKR, перед поїздкою варто перевірити актуальність даних і за потреби оновити їх у місцевому органі влади.
Подорож із дітьми
Для поїздок із дітьми діють окремі вимоги, тому всі документи потрібно підготувати заздалегідь.
Обов’язково мати:
- біометричний паспорт дитини;
- документ про легальне перебування.
Під час повернення до Польщі також потрібно підтвердити статус тимчасового захисту дитини.
Якщо дитина має PESEL UKR:
- до 13 років — її дані мають бути в застосунку одного з батьків;
- від 13 років — можливий окремий профіль.
Якщо дитина подорожує без батьків, потрібна нотаріальна згода на виїзд.
Поїздка автомобілем з іноземними номерами
Якщо ви перетинаєте кордон на авто з іноземною реєстрацією, варто заздалегідь перевірити умови в’їзду.
Без сплати митних платежів це можливо лише за наявності консульського обліку в Україні.
Перед поїздкою рекомендується:
- перевірити наявність консульського обліку;
- за потреби оформити його в консульстві;
- підготувати документи на право користування автомобілем.
Інформацію про оформлення консульського обліку можна знайти на офіційних сайтах консульських установ.
Раніше ми повідомляли, що для поїздки за кордон допускаються лише транспортні засоби, які мають свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки з літерами латинського алфавіту. Така вимога передбачена міжнародною Конвенцією про дорожній рух.
