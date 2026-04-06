Що потрібно для поїздки в Україну через Польщу — чек-лист Сьогодні 09:31 — Світ

Прикордонна служба і українські закордонні паспорти

Перед поїздкою до України через Польщу варто заздалегідь перевірити документи та свій статус перебування. Навіть незначна помилка може призвести до затримки або відмови у перетині кордону. Щоб уникнути проблем, експерти Visit Ukraine радять скористатися коротким чек-листом, щоб нічого не забути.

Паспорт

Для перетину кордону необхідний дійсний біометричний закордонний паспорт. Саме він дає право на безвізовий в’їзд.

Перед поїздкою варто перевірити:

чи паспорт чинний (продовжені документи не приймають);

чи кожна дитина має окремий біометричний паспорт;

чи дитина не вписана лише в паспорт батьків.

Якщо паспорт втрачено або його викрали, потрібно звернутися до консульства України та оформити посвідчення на повернення — так званий «білий паспорт».

Водночас для транзиту через Польщу з небіометричним або «білим» паспортом знадобиться польська віза. Безвіз діє лише для власників біометричних документів і в межах правила 90/180 днів.

Підтвердження легального статусу

Якщо після поїздки ви плануєте повернутися до країни проживання в ЄС, обов’язково потрібно мати документ, що підтверджує легальне перебування.

Це може бути:

документ про тимчасовий захист;

віза;

карта тимчасового або постійного проживання;

карта довгострокового резидента ЄС.

Формат документа залежить від країни — це може бути як фізична карта, так і електронний варіант. Наприклад, у Польщі статус можна підтвердити через застосунок mObywatel.

Якщо у вас статус PESEL UKR, перед поїздкою варто перевірити актуальність даних і за потреби оновити їх у місцевому органі влади.

Подорож із дітьми

Для поїздок із дітьми діють окремі вимоги, тому всі документи потрібно підготувати заздалегідь.

Обов’язково мати:

біометричний паспорт дитини;

документ про легальне перебування.

Під час повернення до Польщі також потрібно підтвердити статус тимчасового захисту дитини.

Якщо дитина має PESEL UKR:

до 13 років — її дані мають бути в застосунку одного з батьків;

від 13 років — можливий окремий профіль.

Якщо дитина подорожує без батьків, потрібна нотаріальна згода на виїзд.

Поїздка автомобілем з іноземними номерами

Якщо ви перетинаєте кордон на авто з іноземною реєстрацією, варто заздалегідь перевірити умови в’їзду.

Без сплати митних платежів це можливо лише за наявності консульського обліку в Україні.

Перед поїздкою рекомендується:

перевірити наявність консульського обліку;

за потреби оформити його в консульстві;

підготувати документи на право користування автомобілем.

Інформацію про оформлення консульського обліку можна знайти на офіційних сайтах консульських установ.

Раніше ми повідомляли , що для поїздки за кордон допускаються лише транспортні засоби, які мають свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки з літерами латинського алфавіту. Така вимога передбачена міжнародною Конвенцією про дорожній рух.

