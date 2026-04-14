Канада підтримала скасування віз для українців Сьогодні 20:35 — Світ

Канадський прапор

Правляча Ліберальна партія Канади підтримала резолюцію, яка передбачає скасування віз для короткострокових поїздок громадян України до Канади.

Відповідне рішення закріпили у підсумковому документі партійного з’їзду.

У резолюції зазначається, що партія закликає уряд країни скасувати вимогу отримання гостьової візи для українців, які планують короткострокові подорожі — до 90 днів протягом шести місяців. Такий підхід пропонується впровадити відповідно до практики європейських партнерів Канади.

Перехід до електронного дозволу (eTA)

Замість традиційної візи пропонується застосовувати систему Electronic Travel Authorization (eTA) — електронного дозволу на в’їзд.

Передбачається, що:

нові правила діятимуть лише для власників біометричних паспортів;

дозвіл оформлюватиметься онлайн перед поїздкою;

система працюватиме за аналогією з громадянами країн Європейського Союзу;

перебування дозволятиметься на короткий термін — до 90 днів.

Фактично це означає значне спрощення процедури в’їзду до Канади, без необхідності проходити повний візовий процес.

Політичний сигнал підтримки України

У документі підкреслюється, що така ініціатива має не лише практичне, а й символічне значення.

У Ліберальній партії Канади наголошують, що:

це підтверджує лідерство Канади на міжнародній арені;

демонструє моральне зобов’язання підтримувати Україну;

відображає прихильність до демократичних цінностей.

Що це означає на практиці

Попри підтримку резолюції, наразі візовий режим для українців до Канада залишається чинним.

Щоб нові правила запрацювали, необхідно:

офіційне рішення уряду Канади;

внесення змін до імміграційної політики;

технічне впровадження системи для громадян України.

Тобто поки що йдеться про політичну ініціативу, а не про вже ухвалене державне рішення.

Підтримка резолюції щодо скасування віз для українців є важливим кроком у напрямку спрощення поїздок до Канади. Перехід до системи Electronic Travel Authorization (eTA) може зробити подорожі швидшими та доступнішими.

Водночас остаточне рішення залежить від уряду, тому українцям варто стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

Канада продовжила підтримку українців, які виїхали через війну. Для тих, хто скористався екстреною програмою CUAET, подовжили терміни легалізації перебування — зокрема, дедлайн для подання заяв на продовження дозволів на роботу перенесли до 31 березня 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.