Глобальний борг сягне 100% ВВП вже в 2029 році — МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув прогноз накопичення глобального державного боргу в бік погіршення. Згідно з доповіддю Fiscal Monitor, його рівень досягне 100% світового ВВП вже у 2029 році — на рік раніше, ніж очікувалося раніше. Подібний рівень боргового навантаження у світовій економіці фіксувався лише після Другої світової війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт МВФ.

Станом на 2025 рік глобальний державний борг становив 93,9% ВВП. Основний тиск на державні фінанси формують витрати на оборону, соціальні програми, а також зростання відсоткових ставок за запозиченнями.

США та Китай залишаються ключовими драйверами

Найбільший внесок у зростання світового боргового навантаження зроблять дві найбільші економіки світу.

Прогнозні показники:

США — зростання боргу до 135,5% ВВП у 2029 році проти 123,9% у 2025 році;

Китай — до 120,3% ВВП із 99,2% у 2025 році;

єврозона — помірне зростання до 89% ВВП;

країни, що розвиваються (без Китаю) — до 60,8% ВВП.

Водночас у розвинених країнах без урахування США прогнозується незначне зниження боргового навантаження — до 93,9% ВВП до кінця десятиліття.

Вплив геополітики на бюджети

Аналітики фонду зауважують, що конфлікт на Близькому Сході створює додаткове навантаження на державні бюджети. Це проявляється через зростання цін на енергоносії та продовольство, а також необхідність збільшувати видатки на безпеку, що знижує загальну економічну активність.

