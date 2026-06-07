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Через рекордні ціни американці змушені урізати витрати на продукти та розваги

Світ
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Серед американців зростає невдоволення політикою Трампа
Серед американців зростає невдоволення політикою Трампа
Більше половини американців змінили звички харчування через зростання цін — 61% урізали витрати на продукти, ще 59% відмовилися від розваг та дрібних задоволень.
Про це повідомляє The New York Times.

Що показують опитування

Занепокоєння зростанням цін охопило всі політичні табори — більшість демократів, республіканців та незалежних виборців повідомили, що змінили купівельні звички в супермаркетах, щоб вкластися в бюджет.
Економічна впевненість американців, за даними Gallup, впала до чотирирічного мінімуму. Майже половина виборців у свіжому опитуванні NYT/Siena оцінила стан економіки як «поганий» — це на 11 відсоткових пунктів більше, ніж у січні.

Бензин і ціни б’ють рекорди

Ціни на пальне продовжують зростати — бензин по всій країні подорожчав вище 4,50 долара за галон. Великі надії на стримування інфляції поки не виправдовуються.

Трамп під вогнем критики

Більше трьох чвертей американців — включно з 55% республіканців — вважають, що політика Трампа збільшила вартість життя в їхніх громадах.
За даними Fox News, 79% виборців покладають на адміністрацію відповідальність за зростання цін на пальне.
Загалом 57% учасників опитування Fox News вважають, що політика Трампа завдала шкоди країні — рік тому таких було 51%.
Серед основних винуватців зростання цін респонденти також називали нафтові компанії, війну з Іраном та урядове регулювання.
За матеріалами:
РБК-Україна
США
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