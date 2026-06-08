Яких працівників не мають права звільняти у Польщі Сьогодні 07:12 — Світ

Працівниця у Польщі

У Польщі працівники, яким до досягнення пенсійного віку залишається не більше чотирьох років, отримують додатковий трудовий захист. У цей період роботодавець не може звільнити такого працівника або зменшити йому заробітну плату, за винятком окремих випадків, передбачених законом.

Про це пише видання inpoland

Хто в Польщі підпадає під передпенсійний захист

Відповідно до польського трудового законодавства, захист поширюється на працівників, яким до пенсії залишилося 4 роки або менше. Як правило, це жінки з 56 років і чоловіки з 61 року.

Гарантії діють лише для осіб, які працюють за трудовим договором. При цьому Верховний Суд Польщі підтверджував, що не має значення, чи договір є строковим чи безстроковим.

Важливо наголосити, що такий захист надається один раз у житті. Якщо працівник уже отримав пенсійне право раніше встановленого віку, повторно скористатися цими гарантіями він не може. Вік є єдиним критерієм — трудовий або страховий стаж не враховується.

Коли передпенсійний захист у Польщі не застосовується

Захист не поширюється на осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, оскільки вони не є трудовими.

Навіть за наявності гарантій роботодавець може припинити трудові відносини у виняткових випадках. Серед них:

втрата працівником кваліфікації, необхідної для виконання роботи;

медичний висновок про неможливість виконання посадових обов’язків;

запровадження нових правил оплати праці для всіх працівників або відповідної групи.

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У таких ситуаціях передпенсійний захист не блокує зміну умов роботи або звільнення.

Раніше ми повідомляли , що громадяни України, які живуть у Польщі, мають право на отримання пенсій від ZUS. Водночас для цього необхідно виконати низку умов.

Також ми писали , що у Польщі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають підтвердженого трудового стажу, можуть взагалі не отримувати пенсійних виплат. Для призначення мінімальної пенсії законодавство вимагає наявності страхового та нестрахового стажу — щонайменше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

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