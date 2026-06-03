4 фактори, які зменшують вашу пенсію Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Пенсіонер із карткою

Розмір пенсії в Україні часто виявляється нижчим, ніж міг би бути насправді. Причиною цього є не лише формули розрахунку, а й неточності у пенсійних справах або відсутність частини документів.

У багатьох випадках у пенсійних нарахуваннях є приховані резерви для збільшення виплат, однак вони не враховуються автоматично, зазначає юрист Михайло Вулах.

Неврахований стаж

Однією з найпоширеніших причин заниження пенсії є відсутність частини трудового стажу в розрахунках. Йдеться про періоди, які не були підтверджені документально або не потрапили до пенсійної справи.

Найчастіше це:

строкова служба в армії;

навчання у вишах або технікумах до 2004 року;

декретна відпустка та догляд за дитиною;

робота у шкідливих умовах за Списком № 1 або № 2.

Якщо пенсіонер не подав підтверджувальні документи, такі як військовий квиток, диплом або інші довідки, Пенсійний фонд може не врахувати ці роки. У результаті загальний стаж виявляється меншим, що напряму впливає на розмір виплат.

Неоновлений коефіцієнт заробітної плати

Ще одним фактором, який впливає на зменшення пенсії, є відсутність перерахунку коефіцієнта заробітної плати після виходу на пенсію.

Цей показник відображає співвідношення доходу людини до середньої зарплати по країні та є одним із ключових елементів формули розрахунку пенсії.

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У багатьох випадках після призначення пенсії громадяни продовжують працювати, однак Пенсійний фонд переглядає лише страховий стаж, не оновлюючи коефіцієнт зарплати. Це призводить до того, що потенційне зростання виплат не враховується, хоча законодавство передбачає можливість такого перегляду за зверненням пенсіонера.

Помилки через карантин і воєнний стан

На розмір пенсії також впливають періоди зниженої або мінімальної заробітної плати, які припали на час дії карантинних обмежень або воєнного стану.

Якщо в цей період людина працювала неповний робочий день або як ФОП сплачувала мінімальний єдиний соціальний внесок, такі місяці можуть суттєво знижувати середній коефіцієнт зарплати.

Законодавство дозволяє виключати подібні періоди з розрахунку пенсії, однак це відбувається лише за заявою пенсіонера, оскільки автоматичний перерахунок не передбачений.

Відсутність підтвердженої зарплати до 2000 року

Ще однією поширеною причиною недоотримання пенсії є неможливість підтвердити рівень заробітної плати до 1 липня 2000 року.

До впровадження персоніфікованого обліку внесків дані про доходи зберігалися у паперових архівах підприємств, частина з яких з часом була втрачена або ліквідована.

У таких випадках пенсійні органи можуть не враховувати найвигідніші періоди заробітку. Водночас частина архівних даних вже оцифрована, і громадяни можуть звертатися до державних архівів для відновлення довідок про доходи.

Отримання таких документів часто дозволяє суттєво збільшити розмір пенсії після перерахунку.

Перерахунок

Вулах наголошує: якщо пенсіонер звертається із заявою про перерахунок, його пенсію не можуть зменшити.

«Якщо після перерахунку виходить менша сума, Пенсійний фонд зобов’язаний залишити попередній розмір пенсії», — пояснює експерт.

За його словами, саме тому перевіряти пенсійну справу варто кожному, адже люди нічим не ризикують, але можуть отримати відчутну доплату.

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