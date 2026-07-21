Підняли пенсії: скільки військові отримують нині

Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, дружини чи чоловіка загиблого (померлого) військовослужбовця, або розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, призначеної дитині, якій надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, становитиме не менше 12 810 грн на особу (раніше ця сума становила 7 800 грн).
Виплати зросли для родин, де пенсію чи державну соціальну допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка). Для них розмір мінімальної пенсійної виплати або розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю становитиме не менше 10 020 грн (раніше ця сума становила 6 100 грн).
Раніше ми писали, як в Україні нараховується стаж для учасників бойових дій. Учасники бойових дій мають право на пільгові умови обчислення страхового стажу, які впливають на розмір пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат.
Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років,жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).