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Підняли пенсії: скільки військові отримують нині

Особисті фінанси
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Підняли пенсії: скільки військові отримують нині
Підняли пенсії: скільки військові отримують нині
З 1 березня 20206 року до постанови Кабміну № 656 внесено зміни і визначено нові мінімальні розміри пенсій зазначеній вище категорії осіб у сталих розмірах.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Розміри

Особи з інвалідністю внаслідок війни
  • І групи — 18 885,00 грн (сума збільшення становить 2 038 грн),
  • ІІ групи — 15 494,00 грн (сума збільшення становить 1 672 грн),
  • ІІІ групи — 10 625,00 грн (сума збільшення становить 1 147 грн),
  • учасника бойових дій — 6 197,00 грн (сума збільшення становить 669 грн).
Менше цієї суми зазначені категорії українців отримувати не можуть.
Також військова пенсія передбачає надбавку в розмірі 648,75 гривень за статус учасника бойових дій.
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Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, дружини чи чоловіка загиблого (померлого) військовослужбовця, або розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, призначеної дитині, якій надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, становитиме не менше 12 810 грн на особу (раніше ця сума становила 7 800 грн).
Виплати зросли для родин, де пенсію чи державну соціальну допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка). Для них розмір мінімальної пенсійної виплати або розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю становитиме не менше 10 020 грн (раніше ця сума становила 6 100 грн).
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Раніше ми писали, як в Україні нараховується стаж для учасників бойових дій. Учасники бойових дій мають право на пільгові умови обчислення страхового стажу, які впливають на розмір пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат.
Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийАрміяПенсія
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