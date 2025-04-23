Як в Україні нараховується стаж для учасників бойових дій — Finance.ua

Як в Україні нараховується стаж для учасників бойових дій Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Як в Україні нараховується стаж для учасників бойових дій

Учасники бойових дій мають право на пільгові умови обчислення страхового стажу, які впливають на розмір пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат.

Пенсійний фонд України надав роз’яснення з приводу врахування стажу військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Мобілізованим і контрактникам трудовий стаж, зокрема у зоні бойових дій, продовжує нараховуватися згідно зі ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей».

Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зокрема і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років.

Тож, трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3. Це означає, що один місяць у таких умовах йде за три.

Важливо зазначити, що у зоні бойових дій стаж зарахується за цією формулою, якщо йдеться про мінімум місяць. Проте максимального терміну немає.

Раніше ми писали , на розмір пенсії ветеранів бойових дій впливає як стаж (завдяки йому виплати можуть зрости), так і посадовий оклад, з якого сплачувалися страхові внески. Тому, яка пенсія УБД буде у конкретної людини, можна розрахувати тільки індивідуально. До пенсії учасникам бойових дій українським законодавством передбачено такі доплати:

підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 25% від 2361 грн, це 590,25 грн);

щомісячна допомога (допомога на життя) — 40 грн;

щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії УБД (з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менше, ніж 4 958 грн.

Так, мінімальна пенсія УБД в Україні має становити 4958,1 грн — щонайменше 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 2361*2,1 = 4958,1 грн).

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