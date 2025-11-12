Чи можна вимикати бойлер на ніч Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Чи можна вимикати бойлер на ніч

Як відомо, бойлер споживає величезну кількість електроенергії. На тлі немаленьких тарифів і регулярних відключень світла корисно знати, чи потрібно вимикати бойлер на ніч, щоб заощадити і допомогти електромережам, пише УНІАН.

Деякі люди вважають, що для економії достатньо просто відключити цю техніку. Однак, не враховується багато нюансів.

Зокрема, далеко не кожен замислюється, як часто можна відключати бойлер. Регулярні вмикання і вимикання скорочують його термін служби, адже через це швидше зношується нагрівальний елемент. Крім того, під час стрибків температури стискається і розширюється метал, з якого виготовлено резервуар з водою. Згодом у ньому можуть з’явитися мікротріщини.

Читайте також Як безпечно користуватися обігрівачем: базові правила

З точки зору економії це також не має сенсу. Після нічного відключення вода в бойлері повністю остигає і стає холодною. У результаті техніка витрачає на повторний нагрів набагато більше енергії, ніж пішло б на підтримання температури.

Останній фактор — бактеріальне забруднення. Холодна вода в цьому випадку сприятлива для появи і розмноження бактерій, які можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Оскільки ми розібралися з міфом про те, чи потрібно відключати бойлер, щоб заощадити, перейдемо до лайфхаків, які дійсно працюють.

Огляньте свою техніку. Треба знайти й увімкнути економний режим. У цьому разі температура води підтримуватиметься на рівні до 55 градусів. Цього достатньо для потреб і запобігання розмноженню мікробів.

Якщо у вас двозонний лічильник і ви все ж налаштовані відключати пристрій на частину дня, то варто купити «розумну» розетку, щоб вода грілася тільки в певні години.

Не забувайте регулярно очищати резервуар від накипу. Він заважатиме нагріванню води — нагрівальний елемент працюватиме на межі своїх можливостей, щоб пробитися крізь шар відкладень. При цьому буде витрачено більшу кількість електроенергії.

Накип на стінках бака з часом може спричинити корозію і подальші протікання.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.