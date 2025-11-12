0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можна вимикати бойлер на ніч

Особисті фінанси
145
Чи можна вимикати бойлер на ніч
Чи можна вимикати бойлер на ніч
Як відомо, бойлер споживає величезну кількість електроенергії. На тлі немаленьких тарифів і регулярних відключень світла корисно знати, чи потрібно вимикати бойлер на ніч, щоб заощадити і допомогти електромережам, пише УНІАН.
Читайте також
Деякі люди вважають, що для економії достатньо просто відключити цю техніку. Однак, не враховується багато нюансів.
Зокрема, далеко не кожен замислюється, як часто можна відключати бойлер. Регулярні вмикання і вимикання скорочують його термін служби, адже через це швидше зношується нагрівальний елемент. Крім того, під час стрибків температури стискається і розширюється метал, з якого виготовлено резервуар з водою. Згодом у ньому можуть з’явитися мікротріщини.
Читайте також
З точки зору економії це також не має сенсу. Після нічного відключення вода в бойлері повністю остигає і стає холодною. У результаті техніка витрачає на повторний нагрів набагато більше енергії, ніж пішло б на підтримання температури.
Останній фактор — бактеріальне забруднення. Холодна вода в цьому випадку сприятлива для появи і розмноження бактерій, які можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.
Оскільки ми розібралися з міфом про те, чи потрібно відключати бойлер, щоб заощадити, перейдемо до лайфхаків, які дійсно працюють.
Огляньте свою техніку. Треба знайти й увімкнути економний режим. У цьому разі температура води підтримуватиметься на рівні до 55 градусів. Цього достатньо для потреб і запобігання розмноженню мікробів.
Якщо у вас двозонний лічильник і ви все ж налаштовані відключати пристрій на частину дня, то варто купити «розумну» розетку, щоб вода грілася тільки в певні години.
Не забувайте регулярно очищати резервуар від накипу. Він заважатиме нагріванню води — нагрівальний елемент працюватиме на межі своїх можливостей, щоб пробитися крізь шар відкладень. При цьому буде витрачено більшу кількість електроенергії.
Накип на стінках бака з часом може спричинити корозію і подальші протікання.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems