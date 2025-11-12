Новий європейський спальний поїзд запустять наступного місяця (ціна квитків, розклад) Сьогодні 18:34 — Особисті фінанси

Новий європейський спальний поїзд запустять наступного місяця (ціна квитків, розклад)

Новий спальний поїзд з’єднає мандрівників з Польщі з чотирма європейськими містами всього за 56 євро.

Про це пише independent

Новий нічний сервіс пропонуватиме прямі залізничні сполучення з південно-східної Польщі до Відня, Братислави, Будапешта та Мюнхена.

Польський державний залізничний оператор PKP Intercity запустить сервіс EN Carpatia 14 грудня, поїзди відправлятимуться з Перемишля, міста на південному сході країни.

Поїзд вирушатиме о 17:51 за місцевим часом і прибуватиме до Мюнхена наступного ранку о 10:24, час у дорозі становитиме близько 16 з половиною годин.

Дорогою маршрут пролягатиме через Жешув, Краків та Катовіце на півдні Польщі, перш ніж перетнути кордон з Чехією.

У Богуміні, місті на сході Чеської Республіки, кілька вагонів від’єднаються та продовжать рух до Братислави та Будапешта. Решта поїзда попрямує до Відня, Лінца та Зальцбурга в Австрії, перш ніж зупинитися в Мюнхені.

Пасажири можуть вибирати з різних варіантів розміщення, включаючи вагони зі стандартними місцями для сидіння та вагони з кушет-купе.

Пасажири класу «Делюкс» розміщатимуться у спальному тримісному відсіку, і їм видаватимуть рушники, капці, гель для душу та набір для догляду за зубами, а також закуски та гарячі напої.

