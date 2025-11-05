В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують підняти ціни на квитки
Укрзалізниця планує підвищити ціни для квитків 1 класу «Інтерсіті» та вагонів СВ.
Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді, пише Укрправда.
«Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для вагонів класу СВ та 1 класу „Інтерсіті“. Це частково покращення результату, але не повністю», —
заявив він.
Причини
Чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становив 7,1 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році — 18 млрд грн.
Щоб стабілізувати ситуацію, Лещенко крім більших цін на квитки пропонує внутрішню оптимізацію, зокрема продаж металобрухту — очікувано до 10 млрд грн. Компенсація з держбюджету збитків пасажирських перевезень — 16 млрд грн.
Він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи — спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.
Раніше ми писали, що соціальна ініціатива УЗ-3000 запрацює у грудні, діятиме у місяці низького сезону, орієнтовно, чотири місяці, але детальна механіка програми ще опрацьовується. Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський на спільній пресконференції з прем’єр-міністером Юлією Свириденко та членами уряду.
Гнучкі тарифи і додаткові сервіси
Вводитимуться додаткові сервіси та гнучке ціноутворення для тих, хто готовий платити — в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди.
Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок «за кілометри», щоб не збільшувати потребу у державному фінансуванні, хоча вони все одно не перекриють потреби у субсидіюванні пасажирських перевезень.
Компенсація собівартості
Програма УЗ-3000 розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців.
Поділитися новиною
Також за темою
В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують підняти ціни на квитки
АРМА передало в управління комплекс Медведчука «Ведмежа діброва» на Закарпатті — деталі
Нацбанк визнав РВС Банк неплатоспроможним
Vivo розсекретила новий смартфон
Siri таємно використовуватиме Google Gemini
Складаний смартфон Samsung з потрійним екраном вже на підході