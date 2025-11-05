В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують підняти ціни на квитки Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

В «Укрзалізниці» повідомили, на які потяги планують підняти ціни на квитки

Укрзалізниця планує підвищити ціни для квитків 1 класу «Інтерсіті» та вагонів СВ.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді, пише Укрправда.

«Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для вагонів класу СВ та 1 класу „Інтерсіті“. Це частково покращення результату, але не повністю», — заявив він.

Причини

Чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становив 7,1 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році — 18 млрд грн.

Щоб стабілізувати ситуацію, Лещенко крім більших цін на квитки пропонує внутрішню оптимізацію, зокрема продаж металобрухту — очікувано до 10 млрд грн. Компенсація з держбюджету збитків пасажирських перевезень — 16 млрд грн.

Він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи — спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський на спільній пресконференції з прем’єр-міністером Юлією Свириденко та членами уряду. Раніше ми писали , що соціальна ініціатива УЗ-3000 запрацює у грудні, діятиме у місяці низького сезону, орієнтовно, чотири місяці, але детальна механіка програми ще опрацьовується.Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський на спільній пресконференції з прем’єр-міністером Юлією Свириденко та членами уряду.

Гнучкі тарифи і додаткові сервіси

Вводитимуться додаткові сервіси та гнучке ціноутворення для тих, хто готовий платити — в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди.

Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок «за кілометри», щоб не збільшувати потребу у державному фінансуванні, хоча вони все одно не перекриють потреби у субсидіюванні пасажирських перевезень.

Компенсація собівартості

Програма УЗ-3000 розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.