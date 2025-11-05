0 800 307 555
Стало відомо, коли і на який термін запрацює програма УЗ-3000

Соціальна ініціатива УЗ-3000 запрацює у грудні, діятиме у місяці низького сезону, орієнтовно, чотири місяці, але детальна механіка програми ще опрацьовується.
Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський на спільній пресконференції з прем’єр-міністером Юлією Свириденко та членами уряду.

Для кого створюють програму

«В період низького попиту на пасажирські перевезення „Укрзалізниція“ має 200−250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми», — зазначив він.
За словами Перцовського, є також плани сфокусуватися в цій програмі на пасажирах із прифронтових територій.

Гнучкі тарифи і додаткові сервіси

Чиновник додав, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси та гнучке ціноутворення для тих, хто готовий платити — в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок «за кілометри», щоб не збільшувати потребу у державному фінансуванні, хоча вони все одно не перекриють потреби у субсидіюванні пасажирських перевезень.

Компенсація собівартості і підтримка держави

Як зазначив Перцовський, програма УЗ-3000 розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців.
«Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, як в більшості європейських країнах, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень — це кошти платників податків, тому вони мають відчути цей ефект», — наголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, бюджетне фінансування Укрзалізниці у складний період — це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від компанії.
«Ми створюємо можливість подорожувати по програмі УЗ-3000 та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними… Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік не дорівнює програмі у 3000 кілометрів», — зазначила Свириденко.
Голова правління АТ «Укрзалізниця» додав, що без бюджетного фінансування для покриття витрат Укрзалізниці необхідно підвищити тариф на вантажні перевезення на 60−70% відсотків, але тоді бізнес перейде на інші види транспорту, адже і так вже багато хто доставляє вантажі автівками.
