Уряд планує спрямувати близько 14 мільярдів гривень на «Зимову підтримку»: хто зможе отримати 6500 грн

Кабінет міністрів розраховує, що взимку 2025−2026 років одноразову грошову допомогу за програмою «Зимова підтримка» отримають від 10 до 14 мільйонів українців. На ці виплати уряд планує спрямувати близько 14 мільярдів гривень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».

Хто зможе отримати допомогу за програмою «Зимова підтримка»

За словами Свириденко, програма передбачає дві категорії виплат: 1000 гривень для дорослих і дітей, а також 6500 гривень для найбільш вразливих груп населення.

«Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 мільйонів людей. Очікуємо, що цього разу буде близько 10 мільйонів заявок, із них до 3 мільйонів на дітей», — зазначила вона.

Отримати допомогу не зможуть особи, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Заявки на дітей можна буде подати окремо, маючи свідоцтво про народження.

Програму планують запустити 15 листопада 2025 року, а завершити прийом заявок 15 грудня.

Отримані гроші можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок або переказати на благодійні рахунки Сил оборони чи волонтерських фондів.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін пояснив, що загалом різні форми держпідтримки отримують близько 15 мільйонів українців.

Хто зможе отримати 6500 грн

Цього року уряд передбачив 4,4 мільярда гривень на виплати у розмірі 6500 грн для окремих категорій громадян. Зокрема, їх отримають:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю;

діти-вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на «Дія.Картку». Витратити їх можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг, взуття, ліки чи вітаміни.

Очікується, що ці виплати отримають понад 660 тисяч людей.

Нагадаємо, Finance.ua раніше повідомляв , що 1 листопада Володимир Зеленський анонсував нову програму «Зимової підтримки», яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати. Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Нині уряд працює над запуском програм, серед яких:

можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму;

нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від «Укрзалізниці» — 3000 кілометрів;

комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

