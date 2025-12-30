0 800 307 555
Як правильно заощаджувати кошти

Особисті фінанси
В українському суспільстві доволі часто можна почути фразу: «Я не знаю, що буде завтра, тому не бачу сенсу планувати бюджет — краще просто порадую себе сьогодні».
Такий підхід здається емоційно зрозумілим, особливо в умовах нестабільності, війни чи економічної турбулентності.
Проте, як наголошує Ярослав Кучер, саме в такі часи фінансова дисципліна стає не просто корисною, а критично важливою.
Управління особистими фінансами починається з головного правила: не важливо, скільки ти заробляєш — важливо, скільки можеш заховати в резерв.
Що ж до популярної думки «Навіщо відкладати, якщо завтра може не бути?», то відповідь проста: саме тому й треба мати резерв. Завтра може статися що завгодно: травма, переїзд, криза — і тоді фінансовий запас не просто допомагає, а рятує. Фінансова грамотність не означає жертвувати задоволенням. Це про золоту середину.
«Має бути баланс. Ти живеш сьогодні, дозволяєш собі щось приємне — але водночас формуєш подушку безпеки. Це не про крайнощі, а відповідальність перед собою», — каже фахівець.
З часом формуються нові звички: рахувати не лише доходи, а й регулярні та періодичні витрати, відкладати на різні потреби, уникати емоційних покупок.
Усе це поступово перенаправляє фокус з короткострокового споживання на довгострокову стабільність. Коли є «фінансова подушка», людина перестає відчувати себе вразливою. Навіть проста застуда чи незапланований ремонт більше не викликатимуть стрес, бо це передбачено в бюджеті. Саме тоді виникає відчуття впевненості, і саме це дає більше свободи — у виборі, діях, рішенні, що робити далі.
Читайте більше в нашій статті:
Як сформувати бюджет так, аби не жити від зарплати до зарплати
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
