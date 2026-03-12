«Нова пошта» запустила нову функцію у застосунку — кілька номерів в одному акаунті Сьогодні 15:23 — Особисті фінанси

Щоб скористатися новою можливістю, потрібно оновити застосунок Нової пошти

У мобільному застосунку Нової пошти запустили нову функцію — мультиномер, яка дозволяє використовувати кілька телефонних номерів в одному акаунті.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер користувачі можуть додати до трьох номерів телефону та перемикатися між ними без виходу з профілю або використання додаткових пристроїв.

Які можливості отримали користувачі

Тепер користувачі можуть:

перемикатися між номерами в один дотик;

окремо відстежувати відправлення за кожним номером;

отримувати сповіщення про статус посилок для кожного номера.

До того ж біля кожного номера є індикатор активних відправлень — червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка.

Як скористатися функцією

Щоб скористатися новою функцією, необхідно оновити застосунок до версії 4.3.3 у App Store або Google Play.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.

Так, вартість доставки посилок до 2 кг становить:

по місту — 60 грн;

по Україні — 80 грн.

Доплата за доставку в селище чи село змінюється:

відправлення із селища чи села здійснюється без доплати;

доставка в селище чи село коштує 25 грн.

Також ми повідомляли , що «Нова пошта» анонсувала початок співпраці з американською службою доставки UPS для відправлення посилок до 30 кг з США в Україну. Термін доставки в Україну — від 7 днів. Вартість доставки:

документи та посилки до 1 кг — $25;

посилки до 2 кг — $30;

посилки до 5 кг — $50;

посилки до 10 кг — $80;

посилки до 20 кг — $150;

посилки до 30 кг- $200.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.