«Нова пошта» запустила нову функцію у застосунку — кілька номерів в одному акаунті

Щоб скористатися новою можливістю, потрібно оновити застосунок Нової пошти
У мобільному застосунку Нової пошти запустили нову функцію — мультиномер, яка дозволяє використовувати кілька телефонних номерів в одному акаунті.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Тепер користувачі можуть додати до трьох номерів телефону та перемикатися між ними без виходу з профілю або використання додаткових пристроїв.

Які можливості отримали користувачі

Тепер користувачі можуть:
  • перемикатися між номерами в один дотик;
  • окремо відстежувати відправлення за кожним номером;
  • отримувати сповіщення про статус посилок для кожного номера.
До того ж біля кожного номера є індикатор активних відправлень — червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка.

Як скористатися функцією

Щоб скористатися новою функцією, необхідно оновити застосунок до версії 4.3.3 у App Store або Google Play.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.
Так, вартість доставки посилок до 2 кг становить:
  • по місту — 60 грн;
  • по Україні — 80 грн.
Доплата за доставку в селище чи село змінюється:
  • відправлення із селища чи села здійснюється без доплати;
  • доставка в селище чи село коштує 25 грн.
Також ми повідомляли, що «Нова пошта» анонсувала початок співпраці з американською службою доставки UPS для відправлення посилок до 30 кг з США в Україну. Термін доставки в Україну — від 7 днів. Вартість доставки:
  • документи та посилки до 1 кг — $25;
  • посилки до 2 кг — $30;
  • посилки до 5 кг — $50;
  • посилки до 10 кг — $80;
  • посилки до 20 кг — $150;
  • посилки до 30 кг- $200.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нова Пошта
