«Нова пошта» запустила нову функцію у застосунку — кілька номерів в одному акаунті
У мобільному застосунку Нової пошти запустили нову функцію — мультиномер, яка дозволяє використовувати кілька телефонних номерів в одному акаунті.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Тепер користувачі можуть додати до трьох номерів телефону та перемикатися між ними без виходу з профілю або використання додаткових пристроїв.
Які можливості отримали користувачі
Тепер користувачі можуть:
- перемикатися між номерами в один дотик;
- окремо відстежувати відправлення за кожним номером;
- отримувати сповіщення про статус посилок для кожного номера.
До того ж біля кожного номера є індикатор активних відправлень — червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка.
Як скористатися функцією
Щоб скористатися новою функцією, необхідно оновити застосунок до версії 4.3.3 у App Store або Google Play.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.
Так, вартість доставки посилок до 2 кг становить:
- по місту — 60 грн;
- по Україні — 80 грн.
Доплата за доставку в селище чи село змінюється:
- відправлення із селища чи села здійснюється без доплати;
- доставка в селище чи село коштує 25 грн.
Також ми повідомляли, що «Нова пошта» анонсувала початок співпраці з американською службою доставки UPS для відправлення посилок до 30 кг з США в Україну. Термін доставки в Україну — від 7 днів. Вартість доставки:
- документи та посилки до 1 кг — $25;
- посилки до 2 кг — $30;
- посилки до 5 кг — $50;
- посилки до 10 кг — $80;
- посилки до 20 кг — $150;
- посилки до 30 кг- $200.
Поділитися новиною
Також за темою
«Нова пошта» запустила нову функцію у застосунку — кілька номерів в одному акаунті
Які виплати отримують військові після звільнення з полону — детальне роз’яснення від Міноборони
Як ФОПу не втратити спрощену систему? Податки, КВЕДи та первинка без помилок простою мовою
Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців: 1500 грн та кешбек за пальне
На 10,7 млн працюючих припадає понад 10,2 млн пенсіонерів — KSE
Декларування операцій з нерухомістю: які податки треба заплатити